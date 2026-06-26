$!Reportan 15 casos de mal uso de tarjetas estudiantiles en Sinaloa durante el ciclo escolar

Durante el actual ciclo escolar 2025-2026, que está por concluir el próximo 14 de julio, las autoridades de Vialidad y Transportes de Sinaloa registraron una cifra de aproximadamente 15 irregularidades en el uso de los descuentos para estudiantes. Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, compartió que el padrón estatal cuenta con más de 130 mil beneficiarios y los reportes por utilizar la identificación de manera indebida sumaron una quincena de casos en todo el periodo.

“Durante el ciclo escolar tuvimos alrededor de unos 14 y 15 reportes, por mal uso de las tarjetas”, informó. La detección de estas anomalías fue posible gracias al sistema de videovigilancia instalado en las unidades de transporte, así como a la supervisión directa de los conductores. Indicó que actualmente la cobertura de cámaras de seguridad alcanza el 95 por ciento de los camiones en el Estado, con una vigilancia total en el caso de Mazatlán y un avance del 80 por ciento en el municipio de Ahome.