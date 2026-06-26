$!Reportan 15 casos de mal uso de tarjetas estudiantiles en Sinaloa durante el ciclo escolar

Durante el actual ciclo escolar 2025-2026, que está por concluir el próximo 14 de julio, las autoridades de Vialidad y Transportes de Sinaloa registraron una cifra de aproximadamente 15 irregularidades en el uso de los descuentos para estudiantes.
Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, compartió que el padrón estatal cuenta con más de 130 mil beneficiarios y los reportes por utilizar la identificación de manera indebida sumaron una quincena de casos en todo el periodo.
“Durante el ciclo escolar tuvimos alrededor de unos 14 y 15 reportes, por mal uso de las tarjetas”, informó.
La detección de estas anomalías fue posible gracias al sistema de videovigilancia instalado en las unidades de transporte, así como a la supervisión directa de los conductores.
Indicó que actualmente la cobertura de cámaras de seguridad alcanza el 95 por ciento de los camiones en el Estado, con una vigilancia total en el caso de Mazatlán y un avance del 80 por ciento en el municipio de Ahome.
De acuerdo con el seguimiento de las autoridades, el mal uso se identificó principalmente cuando personas con uniformes de trabajo intentaban acceder al beneficio, que es estrictamente personal y exclusivo para el traslado escolar.
“Las tarjetas son personales, una que exclusivamente es el beneficio para el estudiante y son para que vayan a la escuela. Es un apoyo que les da el permisionario, el Gobierno, para que vayan a la escuela, no para que hagan mal uso de ello”, señaló.
En estos casos, los choferes solicitaron la acreditación correspondiente y confirmaron que la identidad no coincidía con el portador.
Ante el cierre del año escolar a mediados de julio, la dependencia ya contempla una revisión del sistema de tarjeta inteligente para el próximo ciclo.
Para ello, se tiene programada una reunión de trabajo la próxima semana donde se analizarán posibles mejoras tecnológicas para fortalecer el control de este apoyo gubernamental.