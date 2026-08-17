$!Reportan 70 viviendas inundadas en Bicentenario y más de 260 personas afectadas tras lluvias en Culiacán

Protección Civil Municipal atendió el lunes afectaciones por lluvias en Culiacán, con 70 viviendas inundadas en Bicentenario, afectando a 264 personas. También auxilió a 25 pasajeros de dos camiones urbanos atrapados en un arroyo. El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que desplegaron 63 recorridos preventivos y acciones de atención en distintos sectores, principalmente en zonas con acumulaciones importantes de agua tras las lluvias registradas por la tarde del 17 de agosto.

Las lluvias intensas son un fenómeno recurrente en Culiacán durante la temporada de huracanes, generando desafíos para la infraestructura urbana y la seguridad de sus habitantes. Las autoridades mantienen operativos para mitigar riesgos en zonas susceptibles. “Las labores de atención se enfocaron en salvaguardar la integridad de la población ante los ingresos de agua en viviendas y los vehículos varados por las intensas lluvias”, declaró Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal de Protección Civil.

Entre las principales incidencias se registró el ingreso de agua en 70 viviendas de la colonia Bicentenario, donde el nivel alcanzó entre 30 y 50 centímetros. En la colonia Barrancos se atendieron 10 viviendas con esta problemática, mientras que en Los Girasoles se reportó una vivienda afectada.

Mendoza Ontiveros detalló que se brindó apoyo a dos camiones urbanos de la ruta Ruiz Cortinez que quedaron atrapados en el cauce de un arroyo en las colonias Esthela Ortiz y Pemex. En ambas unidades viajaban un total de 25 pasajeros, quienes recibieron apoyo sin mayores afectaciones. Personal operativo atendió un vehículo varado en la avenida Rubén Martí, en la colonia Esthela Ortiz, además de cuatro reportes por árboles caídos en sectores como Bicentenario, 6 de Enero y San Rafael. También se reportaron dos postes dañados, uno en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto y otro sobre el bulevar Pedro Infante y Calzada Aeropuerto, este último canalizado a la Comisión Federal de Electricidad.

Como parte de la vigilancia preventiva, Protección Civil Municipal recorrió puntos como los arroyos de Bacurimí, El Piojo y Ejército de Occidente y Ganaderas, así como sectores de Valle Alto, Casas Lindas, Bugambilias, Valles del Sol, San Isidro, Miguel Hidalgo y El Palmito. Se mantuvo atención en colonias y fraccionamientos donde se presentaron lluvias de moderadas a fuertes, entre ellas Rafael Buelna, 10 de Mayo, Emiliano Zapata, Barrancos, La Conquista y Chulavista.