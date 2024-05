El mediodía del 19 de mayo pasado, mientras que sobre la avenida Álvaro Obregón en Culiacán se realizó la marcha llamada “marea rosa” entre militantes de los partidos PRI, PAN, PRD y PAS y ciudadanía, se reportó una agresión del director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Arnoldo Valle, contra el Diputado pasista con licencia, Gene Bojórquez Ruiz.

Poco después el altercado tendría una continuación sobre la calle Juárez, en las afueras de las instalaciones del Partido Sinaloense.

En dicho entronque, frente al restaurante Casa María y a unos metros de las instalaciones del PAS, el altercado tuvo la mediación de Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría de la UAS, quien subió a Bojórquez Ruiz a su vehículo para alejarlo de Arnoldo Valle.

Sin embargo, el director de Comunicación Social universitario persiguió el automóvil durante varias calles hasta que finalmente desistió.

“Yo me he enterado por lo que han comentado ustedes. Yo no he escuchado nada más que una columna. Yo llegué a la esquina, me encuentro con Gene y le doy ‘raite’”, dijo Robespierre Lizárraga cuando le preguntaron sobre el caso.

”Yo le di raite a Gene a Las Quintas, como me lo pidió, y es lo que yo te puedo decir. Si hay alguien que haya, tener la posibilidad de denunciar, pues que lo haga, ¿no? O denunciar o señalar algo ¿no? Es lo que yo te podría decir”.

El funcionario universitario señaló que ni siquiera conducía el vehículo al cual arribó Bojórquez Ruiz, y enfatizó que la institución solo se dedica a la educación.

”Yo llego a la esquina de Juárez y Corona, veo una bola de gentes, personas, y en eso se acerca Gene y me pide un raite y se lo doy”, defiende el encargado del Despacho de Rectoría.

Lizárraga Otero reprochó a la prensa por darle mayor prioridad a este tipo de hechos que a una presunta persecución política que acusan los universitarios desde el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado.

”Me gustaría que nos dieran mejor cobertura sobre la persecución política que padecemos y que hemos podido sortear gracias a la estrategia jurídica”.

”Eso es lo que me gustaría que más me preguntaran, de manera más puntual, más detallada, yo me puedo pasar todo el día platicándoles, dándoles detalles documentados de todo ese trajinar”.

Hasta el momento, Noroeste ha intentado contactar al candidato Gene Bojórquez, pero no ha habido respuesta.

La UAS pierde institucionalidad, acusan

Morena Sinaloa emitió un posicionamiento firmado a nombre del dirigente Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien criticó el actuar de Arnoldo Valle.

”Lo que hizo Arnoldo Valle es de un atrevimiento mayúsculo, primero alterar el orden público por pleitos con el Diputado con licencia Gene Bojórquez y luego, por perseguir a su propio jefe por las calles de Culiacán tras buscar proteger al también candidato”.

”¿Dónde quedó la institucionalidad de nuestra máxima casa de estudios? ¿Dónde quedó la honorabilidad de quienes laboran en ella?”, expone el comunicado del morenista.