Reportan apagones en sindicaturas de Culiacán y Navolato durante las lluvias

La lluvia registrada la noche de este lunes en la zona centro de Sinaloa estuvo acompañada de apagones en diferentes sindicaturas de Culiacán y Navolato.

Habitantes de Culiacancito, Aguaruto y San Pedro reportaron cortes de energía eléctrica alrededor de las 21:00 horas. En el caso de Culiacancito, el apagón se prolongó por cerca de 30 minutos antes de que el servicio fuera restablecido.

En Aguaruto y San Pedro, sindicaturas de Culiacán y Navolato respectivamente, los reportes ciudadanos señalaron que al cierre de esta edición el suministro no había sido normalizado.

Los apagones ocurren en el contexto de las tormentas eléctricas y lluvias moderadas a fuertes que Protección Civil Estatal reportó en municipios del centro de Sinaloa, entre ellos Culiacán y Navolato.