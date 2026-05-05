Reportan avance del 90% en pagos a productores; Sinaloa exporta 10 mil toneladas de garbanzo a Argelia

El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, informó que el proceso de pago a los productores sinaloenses a través de Sader ha entrado en su etapa final con la reapertura de las ventanillas por cuarta ocasión, buscando alcanzar el 100 por ciento de cobertura.

El funcionario, Ismael Bello Esquivel, compartió que hasta el momento, las autoridades estatales reportan un avance superior al 90 por ciento en los pagos.

“Estamos pendientes del tema, buscando que en esta última etapa ya se concluya con el 100 por ciento de los pagos. Estamos prácticamente arriba del 90 por ciento de los pagos”, compartió Bello Esquivel.

Sin embargo, reconoció que existe una discrepancia en las cifras de los productores pendientes: mientras organizaciones de agricultores señalan que faltan 16 productores de recibir el apoyo de 750 pesos, el gobierno federal ha mencionado una cifra cercana a los 400 casos.

El funcionario explicó que algunos retrasos se deben a problemas administrativos, como cuentas bancarias que no tenían capacidad para recibir los depósitos, lo que provocó que los recursos fueran devueltos.

“La ventanilla se aperturó para que todos los productores que estén pendientes puedan ir y daremos un seguimiento puntual”, aseguró.

En cuanto a la comercialización internacional, el secretario destacó que el acuerdo con Argelia está vigente, con un volumen de 10 mil toneladas de garbanzo que se están exportando vía contenedores de manera permanente.

A pesar del éxito en el volumen, Bello Esquivel señaló que la fortaleza del peso mexicano ha impactado el ingreso de los productores, situando el precio actual alrededor de los 16 mil pesos por tonelada.

No obstante, afirmó que la estrategia de comercialización previa ha permitido que la mayoría de las empresas ya tengan gran parte de la cosecha contratada, eliminando riesgos de falta de mercado.

Respecto a las trillas de maíz, el titular de la dependencia estatal mencionó que las labores se han normalizado tras un inicio complicado.

Los primeros cultivos, sembrados con humedad, presentaron algunos problemas de calidad debido al calor sufrido durante el arranque, aunque actualmente la situación se reporta estable con incidencias menores por variedades.

Por otro lado, ante el panorama internacional de abasto de frijol, el Gobierno del Estado mantiene activo un programa de acopio para evitar que los productores tengan que rematar su cosecha. Hasta la fecha, han ingresado 12 mil toneladas a las bodegas de un cupo total de 20 mil, permitiendo a los agricultores guardar el grano por un periodo de tres meses.

El precio actual del frijol se cotiza sobre los 20 pesos.

Finalmente, Bello Esquivel expresó su respaldo a la ingeniera Columba López al frente de Sader, asegurando que su llegada garantiza la continuidad de los acuerdos pactados anteriormente con el sector productivo y la federación.