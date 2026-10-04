Reportan baja captura y expectativa por precio del camarón en Sinaloa

CULIACÁN._ A casi dos semanas del levantamiento de la veda del camarón en los sistemas lagunares, estuarinos, marismas y bahías de Sinaloa, pescadores reportan una captura regular, aunque con preocupación por las tallas del producto y el precio que finalmente recibirán.

José Eduardo Gastélum, tesorero de la cooperativa David Porter en Las Aguamitas, Navolato, señaló que durante los primeros días de la temporada las capturas han sido variables, pero en promedio los pescadores están obteniendo entre 15 y 30 kilos de camarón por panga.

Explicó que generalmente salen a trabajar dos personas por embarcación, aunque en algunos casos participan tres pescadores.

“Ha estado baja, ha estado un poco bajona en un tema regular, se podría decir, en producto, pero en precio así nos está afectando mucho”, expresó.

El pescador señaló que las tallas que están obteniendo tampoco son grandes, situación que podría influir en el precio de comercialización.

“Nos han dado los precios bien, pero sí nos platican de que son precios bajos y las tallas no son muy grandes, ese es el problema de que tenemos el precio bajo”, comentó.

Gastélum indicó que hasta el momento no tienen definido cuánto recibirán por kilogramo de camarón, por lo que permanecen a la espera de que se establezca el precio de compra.

“(Sobre los precios) No han dicho, pero dicen que andan bajones y pues esperemos y no sea cierto y salgan un poquito más normal los precios”, señaló.

La temporada para los sistemas lagunares, estuarinos, marismas y bahías de Sinaloa comenzó el 22 de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

La apertura forma parte de las medidas de manejo pesquero establecidas con base en un dictamen técnico del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.

La autoridad federal estableció que la pesca de camarón en aguas marinas de jurisdicción federal del Pacífico Mexicano comenzará posteriormente el 7 de octubre.

El directivo de la cooperativa señaló que, además del camarón, en el centro de recepción también reciben otras especies de pescado, aunque actualmente la mayor actividad está concentrada en el camarón debido a que es el producto al que se dedica buena parte de los pescadores.

Sobre las condiciones generadas por las marejadas que han afectado a comunidades costeras de Sinaloa, Gastélum indicó que los pescadores han podido continuar trabajando en el mar, aunque reconoció que el fenómeno sí ha provocado afectaciones entre habitantes de algunas comunidades.

“En el mar acá no es tanto, sigue trabajando igual la gente”, expresó.