$!Reportan bajas ventas en el Mercado Garmendia; ‘ya no es el principal punto de venta’, lamentan locatarios

El Mercado Municipal “Gustavo Garmendia”, en Culiacán, ya no es el principal punto de referencia para la compra de productos perecederos debido a que por la violencia, la gente prefiere adquirir víveres en establecimientos cercanos a sus domicilios, lamentaron locatarios.
Esta situación se evidenció con el inicio de la Cuaresma, ya que durante el arranque de este periodo se registraron ventas bajas, como lo indicó Flérida Lara, locataria del mercado Garmendia.
”Siento yo que más que nada, tenemos viviendo ya casi vamos para dos años con la violencia, siento que ha bajado mucho más con la violencia; y qué te puedo decir, no nada más es ahorita en Cuaresma, ya tenemos rato batallando en lo que es las ventas, estamos aquí subsistiendo porque realmente las ventas están muy bajas aquí en en el mercado”, expresó.
Otro local afectado fue el de Evangelina Osuna, quien señaló que aunque en su negocio las ventas estuvieron bien por la mañana, con los hechos violentos que se registraron en distintas partes de la ciudad provocó que la gente prefiriera no acudir al centro a realizar sus compras.
”Claro, nos afecta a todos, a todos, a todos. La gente se asusta y se va a su casita”, dijo.
”Ayer estaba muy bien, pero ya ves que hubo algunos acontecimientos por ahí, y la gente sí se asusta”.
Sebastián Celis, otro comerciante afectado, comentó que en años anteriores había bonanza ya que la venta no se concentraba únicamente en personas de la zona urbana de Culiacán.
”La verdad que antes venía mucha gente de fuera de ranchos, de colonias cercanas que venían a consumir mucho marisco y ahora pues por la situación ya prefieren no venir, se abstienen o van a otras otras partes más cerca. Ya no es el punto principal, el centro, por así decirlo”, lamentó.
El periodo de Cuaresma inició el pasado 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, celebración litúrgica de la fe católica.