$!Reportan bajas ventas en el Mercado Garmendia; ‘ya no es el principal punto de venta’, lamentan locatarios

El Mercado Municipal “Gustavo Garmendia”, en Culiacán, ya no es el principal punto de referencia para la compra de productos perecederos debido a que por la violencia, la gente prefiere adquirir víveres en establecimientos cercanos a sus domicilios, lamentaron locatarios.

Esta situación se evidenció con el inicio de la Cuaresma, ya que durante el arranque de este periodo se registraron ventas bajas, como lo indicó Flérida Lara, locataria del mercado Garmendia.

”Siento yo que más que nada, tenemos viviendo ya casi vamos para dos años con la violencia, siento que ha bajado mucho más con la violencia; y qué te puedo decir, no nada más es ahorita en Cuaresma, ya tenemos rato batallando en lo que es las ventas, estamos aquí subsistiendo porque realmente las ventas están muy bajas aquí en en el mercado”, expresó.