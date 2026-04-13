Reportan caída en ventas hasta del 30 por ciento en Semana Santa en Culiacán

Las expectativas de ventas para el sector comercial de Culiacán durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua no se cumplieron, representando para la Unión de Comerciantes de Culiacán una caída del 25 al 30 por ciento respecto al año 2025 debido a la crisis económica que atraviesan las familias del municipio.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, informó que aunque se había pronosticado un incremento de entre el 70 y 80 por ciento, la realidad arrojó un alcance de apenas el 45 al 50 por ciento.

“Los alcances de venta que nosotros tuvimos este año del 45 y 50 por ciento significan un 25 y un 30 por ciento menos en relación al 2025”, señaló Sánchez Beltrán.

Esta cifra representa la reducción de hasta el 60 por ciento comparado con los niveles previos a la pandemia y a la crisis de seguridad en 2018.

Sánchez Beltrán destacó un fenómeno que ha cobrado fuerza como reflejo de la precarización económica.

Según el líder comercial, los vacacionistas han optado por optimizar sus recursos al máximo, evitando el consumo en comercios establecidos.

“En lugar de ir a comprar al comercio establecido, al comercio formal, un producto ya elaborado, algún artículo, ahora ellos lo improvisan. Van y no consumen en los lugares recreativos en la playa, no consumen en el comercio local estos productos, sino que ellos mismos se dedican a elaborarlo y esto trae un impacto directo para nuestro sector”, explicó.

Esta tendencia responde a la incertidumbre financiera y al desempleo en algunos sectores de la población, lo que ha reducido el gasto por familia a un rango de entre 400 y 800 pesos para artículos generales y alimentos.

Ante el panorama actual, el sector comercial se prepara con cautela para las próximas fechas importantes como el Día del Niño y el Día de las Madres.

Indicó que las inversiones para estas festividades serán moderadas, limitándose a un 40 o 60 por ciento de lo habitual de manera precautoria para evitar pérdidas mayores.

En cuanto a las preferencias de consumo, señaló un cambio generacional en cuanto a los niños ya que el enfoque está en ropa, calzado y, principalmente, juguetes tecnológicos o celulares y para las mujeres la demanda se ha desplazado de los artículos para el hogar hacia la tecnología como teléfonos, belleza o dinero en efectivo.

Calificó como “insuficiente” la respuesta de las autoridades ante la crisis económica que golpea al sector empresarial y comercial en Culiacán.

También hizo un llamado a que el Gobierno ofrezca algo más que apoyos monetarios, sugiriendo programas de acompañamiento institucional para evitar el cierre de negocios.

“No hay respuestas a la altura de una crisis económica como la que estamos pasando”, sentenció.