Pese a que su negocio tiene una variedad de juguetes, entre pelotas, cubos de Rubik, muñecas y demás, Óscar comentó que el producto más vendido durante la temporada son las bolsas de regalos.

Esto se debe a que los niños y niñas prefieren divertirse con celulares en lugar de los juguetes convencionales que solían amanecer bajo el pino el 25 de diciembre, argumentó.

“(Lo más vendido son) las bolsas de regalo, el juguete casi no. Ya los niños no quieren juguetes, quieren puro iPhone, pura tecnología; ya no es como antes que se vendía mucho las muñecas, los carritos, ya tenemos como dos años que casi no se venden los juguetes”, explicó.

En un negocio de artesanías, originarias de Querétaro, los pasantes compran mayormente juguetes de madera como trompos, yoyos o carritos para regalarle a sus seres queridos.

En cambio, Lesly Mauricio, la trabajadora del puesto, comentó que las ventas han sido bajas en el transcurso de la semana, contrastando con otras festividades.

“Sinceramente no es lo que esperábamos, no es algo que se esté vendiendo como las otras temporadas”, indicó.