Reportan con vida a mineros atrapados en Rosario; labores de rescate se intensifican, dice Rocha Moya

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya informó que los cuatro mineros que permanecen atrapados en una mina del municipio de Rosario están con vida y ya reciben suministro de oxígeno y agua.

De acuerdo con el Mandatario estatal, inicialmente eran 25 trabajadores al interior de la mina, de los cuales 21 lograron salir tras el incidente registrado por el hundimiento de una presa de jales.

Detalló que los cuatro mineros restantes ya fueron ubicados dentro de la estructura subterránea, a una profundidad aproximada de 350 metros en al menos tres de los casos, y uno más a 100 metros lo que ha permitido enfocar las maniobras de rescate.

Rocha Moya indicó que al sitio arribó un equipo especializado conformado por 40 rescatistas provenientes de la Ciudad de México, quienes ya trabajan en la zona para lograr la extracción de los trabajadores.

“Son cuatro [mineros], eran 25. Hay 21 que ya salieron y ahorita llegó ya un operativo de 40 miembros especiales de la Ciudad de México, pero ya se está trabajando ahí en el rescate.”, señaló.

“El reporte es que están con vida, se está inyectando oxígeno y se está inyectando, líquido, agua”, explicó Rocha Moya.

El accidente, confirmado este jueves 26 de marzo por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., ocurrió tras el hundimiento de una presa de jales que generó una conexión con la obra minera subterránea, dejando atrapados a los trabajadores.

Ante la magnitud del incidente, la compañía solicitó apoyo técnico especializado y equipo adecuado para realizar las labores de rescate bajo condiciones de seguridad.