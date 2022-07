Reportan denuncias de turistas por presunta extorsión de parte de policías estatales en Sinaloa

CULIACÁN._ Recientemente la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa recibió la queja de un turista estadounidense que afirmó haber sido extorsionado en diversas ocasiones por elementos de la Policía Estatal Preventiva mientras se encontraba de vacaciones en Sinaloa.

El presidente de la CEDDHS, Leonel Aguirre informó que el turista viajaba en una camioneta con placas extranjeras, motivo por el cual fue detenido en diversos retenes y coaccionado para entregar cierta cantidad de dinero para que le permitieran el tránsito.

“Recibimos una queja en la Comisión de Derechos Humanos de que una persona que viene de Estados Unidos con placas extranjeras en una camioneta muy vistosa que obviamente llama la atención y ha sido parado en muchas ocasiones por parte de la Policía Estatal Preventiva en donde le piden la documentación, porque las placas vienen de esa manera y pues ya dice él que ya no soporta la situación de tanta detención”, explicó Leonel Aguirre.

“El muchacho me dice: yo no sé que está pasando en Sinaloa, es increíble que yo venga con la familia a vacacionar y gastar lo poco que traigo y lo tenga que repartir a la patrulla que me está parando cada rato”, relató.

Afirmó que los elementos de la Policía Estatal realizan estas practicas para extorsionar y pedir dinero a los turistas.

Comentó que es durante las vacaciones de verano y navidad cuando más se presentan estas prácticas.

“Los extorsionan para quitarles dinero, la premisa principal es que si vienen de Estados Unidos traen dólares y es evidente que lo que quieren es dinero, es una situación desesperante”, dijo.

“Generalmente en esta época desafortunadamente es la realidad y en diciembre cuando viene gente de fuera está a la orden del día que muchas patrullas y elementos de seguridad desafortunadamente tienen esa práctica”, explicó.

Ante el warning que Estados Unidos a puesto a sus ciudadanos para no visitar Sinaloa, Leonel Aguirre explicó que estas practicas son una mala imagen para la entidad, además de una violación a los derechos humanos de las personas, por lo que exhortó a las autoridades a trabajar en el tema.

“De por sí el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que no vengan a Sinaloa la gente, ahora que tengan que soportar este tipo de extorsiones, no se vale”, dijo.

“Tienen que elaborar una estrategia de eliminar esa prácticas anómalas, tienen que poner orden, disciplina porque nos da mala imagen, son cosas indebidas y son delitos aparte”, afirmó el presidente de la CEDDHS.