Reportan desabasto de diésel en estaciones de Sinaloa; habría comenzado desde el 19 de marzo

Reportes de varios municipios de Sinaloa señalan que existe un desabasto de diésel que comenzó a agravarse desde el pasado 19 de marzo, cuando las peticiones de algunas estaciones de servicios empezaron a ser ignoradas.

En un recorrido que realizó Noroeste por media docena de estaciones de servicio confirmó que hay algunas que siguen esperando la pipa que llega con este tipo de combustible, pero hay otras que aseguran tener el servicio asegurado.

“Nos dicen que no hay combustible, que no está llegando a Topolobampo ni a Mazatlán, que no hay en Pemex”, confió el encargado de una estación, quien prefirió mantenerse en anonimato.

Explicó cuando realizas una programación a Pemex, esta llega con la fecha indicada, sin embargo hay peticiones hechas desde la semana pasada que no han tenido ningún tipo de respuesta.

“Pero sí hay escasez de producto en todos lados, hay clientes que han venido aquí a pedir 10 mil litros pagados por adelantado”, agregó.

“Comenan que es Sinaloa nada más, no estoy seguro, porque supuestamente los embarques llegan a Mazatlán y a Topolobampo”.

Los reportes confirmados llegan de Mazatlán, de Topolobampo en Ahome, Navolato y Culiacán.

“Pues hace tres días que no hay diésel aquí”, dijo el empleado de otra estación.

En otra estación vecina, un despachador aseguró que esperan la pipa desde la semana pasada y que no han dado más explicaciones.

Según otro de los encargados de estación, un viaje de unos 20 mil litros de diesel y duran tres o cuatro días en terminarse.

“Igual, te pueden ofrecer diesel importado, pero hay proveedores que te lo quieren vender a 25 pesos y pues ¿a qué precio se lo vas a dar tú al cliente?”, cuestionó.

El diesel en Culiacán ronda los 23 pesos por litro y se utiliza principalmente para tractocamiones, autobuses de pasajeros, vehículos para construcción y para trabajos agrícolas.