Reportan descenso en infracciones y detenciones por flagrancia en Culiacán durante 2025

De acuerdo con los indicadores de desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las estadísticas de control preventivo de inseguridad y vialidad muestran de enero a septiembre de 2025 una marcada tendencia a la baja en comparación con el mismo período de 2024.

Los reportes oficiales detallan el comportamiento de las infracciones viales y las capturas por delitos en flagrancia, que son aquellos donde el infractor es capturado en el momento del acto, revelan un inicio del año 2024 con cifras récord que se han estabilizado en los trimestres recientes.

El año 2024 inició con una intensa actividad por parte de la Unidad de Vialidad y Tránsito y durante el primer trimestre de 2024, se alcanzó la cifra más alta del periodo analizado con 12 mil 546 infracciones aplicadas.

Sin embargo, para el mismo periodo de 2025, el número de boletas emitidas descendió drásticamente a 3 mil 372, lo que representa una reducción superior al 70 por ciento.

En el segundo trimestre, de abril a junio, la tendencia al descenso se repitió, ya que en 2024 se registraron 11 mil 741 infracciones y en 2025 la cifra bajó a 7 mil 810.

Pero el periodo más reciente reportado, correspondiente al tercer trimestre de 2025, de julio a septiembre, cerró con 4 mil 966 infracciones, frente a las 20 mil 389 que se habían contabilizado en el mismo lapso del año anterior.

En lo que respecta a la seguridad pública directa, los delitos en flagrancia también muestran una disminución constante.

Durante el 2024, los primeros dos trimestres mantuvieron una incidencia similar con 66 y 67 detenciones, pero de julio a septiembre se registraron 107 delitos en flagrancia.

Pero para el año 2025, estas cifras se redujeron significativamente, ya que de enero a marzo del 2025 se reportaron 33 delitos en flagrancia, de abril a junio de 2025 se reportaron 48 delitos en flagrancia y de julio a septiembre de 2025 se reportaron 39 delitos en flagrancia.

Llama la atención el cierre del año 2024, de octubre a diciembre, cuando la corporación preventiva reportó apenas 14 delitos en flagrancia, la Unidad de Vialidad contabilizó 757 infracciones, siendo este el punto con menor registro administrativo de todo el periodo documentado.

Los datos, validados por la Dirección de la Función Pública y la propia SSPyTM, reflejan la actividad operativa de los cuerpos policiales en su labor de vigilancia y ordenamiento urbano.