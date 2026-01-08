Reportan empresarios de Navolato caída del 45% en ventas en 2025 y una cuesta de enero más severa

La economía de Navolato cerró 2025 con una caída del 45 por ciento en las ventas, de acuerdo con Empresarios Unidos por Navolato.

La organización atribuyó el resultado a la crisis de seguridad que arrastra el estado desde el 2024 y que ha provocado el cierre de negocios y pérdida de empleos.

Jorge Quevedo Beltrán, representante de EMUN, señaló que el turismo fue el giro más afectado, aunque hacia el cierre del año se registró una leve reactivación en el puerto de Altata gracias a programas de promoción estatal, lo que permitió mitigar parcialmente el impacto económico.

“Cerramos con una baja del 45 por ciento, aproximadamente, en la depresión económica que estamos enfrentando desde septiembre del año pasado. Obviamente tenemos una situación muy complicada en materia de comercio, servicio, turismo”, aseguró.

Explicó que en la cabecera de la sindicatura de San Pedro, la crisis se tradujo en una pérdida cercana al 37 por ciento del empleo en los principales establecimientos del sector, además del cierre definitivo de dos restaurantes.

“San Pedro cabecera perdió en su zona restaurantera casi un 37 por ciento de lo que es el empleado en los cinco restaurantes más importantes de la zona y no nos hemos podido recuperar, ya cerraron dos”, dijo.

Indicó que a la caída en las ventas se sumaron factores como el aumento en rentas comerciales y los altos costos de asegurar al personal, lo que dificultó la contratación y aceleró la pérdida de empleos al cierre del año.

Añadió que aunque algunos servicios básicos se mantuvieron estables, los gastos operativos continuaron presionando a los negocios formales.

“No hubo manera de contratar y obviamente las rentas aumentaron de manera considerable, la energía eléctrica, el agua potable se ha mantenido, pero los altos costos por asegurar también a nuestros empleados que son altos”.

Mencionó que durante diciembre se observó un repunte temporal en el comercio, principalmente en la venta de ropa, calzado y alimentos, sin embargo, este comportamiento fue breve y las ventas volvieron a caer a partir de los primeros días de enero.

Actualmente, dijo, el sector empresarial detecta un aumento significativo en la actividad de casas de empeño y empresas de préstamos, con incrementos de hasta el 80 por ciento, reflejo de una cuesta de enero más severa.

“... te repito ha sido natural, pero con el asunto de la crisis social que hemos vivido, lo consideramos aún peor porque si no hubo un buen, digamos, adecuado manejo de las finanzas del cierre de año con los aguinaldos, las quincenas, etcétera, pues es ahora el momento en el que estamos sufriendo ese tema”.

Señaló que la situación también se refleja en el centro de Navolato, donde se estima que entre el 10 y 12 por ciento de las más de 400 unidades económicas formales cerraron durante los últimos meses, en todos los giros, escenario que se ve acompañado por el crecimiento del comercio informal y la consecuente pérdida de empleos formales y seguridad social.

Pese al panorama adverso, los empresarios consideran que 2026 podría marcar un punto de inflexión si se mejora la percepción de seguridad y se impulsa una mayor coordinación entre la iniciativa privada y el Gobierno municipal, particularmente en proyectos de mediano y largo plazo como la creación de un corredor turístico en la cabecera.

“Nosotros consideramos que el 2026 podría dar el salto, mejor dicho, el cambio que en realidad estamos esperando los tres giros”, manifestó.