Reportan estables a menor y hombre heridos en agresión en Ayuntamiento de Navolato

Autoridades reportaron estables a la menor de 15 años y el hombre de 27 años heridos en una agresión cerca del Ayuntamiento de Navolato este jueves.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, precisó que un tercer afectado falleció a causa de las heridas de bala en el trayecto a un hospital.

“Ambos se encuentran estables y se encuentran bajo manejo médico en este momento”.

“Durante el traslado ya no presentó signos vitales por lo que se identifica como un deceso en tránsito al hospital”, informó.

De parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la portavoz de la dependencia ratificó la versión respecto a que un hombre fue perseguido, y la agresión se extendió hasta el Palacio Municipal de Navolato.