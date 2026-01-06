Reportan falta de alumbrado público en bulevar Obrero Mundial en sectores Humaya y 10 de Abril, en Culiacán

En distintos tramos del bulevar Obrero Mundial, en Culiacán, se registra la falta de alumbrado público, situación que afecta a por lo menos dos sectores de la ciudad: Humaya y la colonia 10 de Abril, de acuerdo con un reporte ciudadano recibido por Noroeste a través de sus canales de contacto.

El lector señaló que en el sector Humaya, específicamente desde la esquina de la calle Manuel Herrera Imán, las luminarias no funcionan, lo que deja el área en completa oscuridad durante la noche. Esta condición se mantiene de manera constante, sin que hasta el momento se observe intervención para restablecer el servicio.

La misma problemática se presenta en el bulevar Obrero Mundial a la altura de la colonia 10 de Abril, en el tramo cercano al Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, donde también se reporta la ausencia de iluminación pública, lo que afecta la visibilidad tanto para peatones como para quienes circulan en vehículos por la zona.

En un recorrido realizado por Noroeste se pudo dar cuenta de esta carencia de servicio público.

De acuerdo con el reporte ciudadano, la falta de alumbrado en el sector Humaya ya habría derivado en un hecho de inseguridad, luego de que una mujer fuera víctima de un asalto y presuntamente golpeada mientras se encontraba en la vía pública, en un entorno con escasa visibilidad debido a la ausencia de luz artificial.

El bulevar Obrero Mundial es una vialidad de tránsito constante que conecta distintas colonias del norte de la ciudad, por lo que la falta de luz incrementa el riesgo para quienes utilizan esta vía durante las noches y madrugadas, especialmente personas que se desplazan a pie o en transporte público.