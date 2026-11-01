$!Reportan floristas ventas de hasta 30% respecto al año pasado en Culiacán

Los vendedores llegaron desde las 6:00 horas para ofrecer sus productos a las familias que acuden a los panteones a honrar la memoria de niñas y niños fallecidos. Sin embargo, los primeros compradores comenzaron a llegar hasta las 8:30 y las 9:00 horas.

“Ahorita, en porcentaje, al año pasado, hemos vendido un 20, 30 por ciento de lo que hemos vendido el año pasado”, señaló el comerciante.

Las ventas de flores por el Día de los Angelitos registraban este domingo apenas entre 20 y 30 por ciento de lo comercializado el año pasado, de acuerdo con Juan Carlos Hernández Álvarez, florista instalado a las afueras del Panteón Civil de Culiacán.

Hernández Álvarez confió en que la afluencia mejorara durante la tarde y el lunes 2 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Muertos.

“Pues el año pasado sí favoreció, porque cayó, aunque cayó también un fin de semana. Pero a pesar de que hoy es domingo y que la gente no trabajó, me imagino que la gente aprovechó para ir primero por fuera, a los ranchos, y ya mañana van a venir aquí a la ciudad”, comentó.

A la baja afluencia se sumó la escasez de flores, situación que limitó la inversión de los comerciantes. El florista explicó que la mercancía llegó en cantidades reducidas y parte se encontraba maltratada.

“De hecho, fue poco porque casi no hubo flor. La flor que llegó, llegó muy poca y en algunos camiones que venían, venía refrigerada y venía maltratada”, relató.

Entre las variedades más solicitadas para esta fecha mencionó el San Juan, del que adquirieron poca cantidad y que ya se había agotado durante la mañana. También destacó la demanda de pompón blanco y pompón de colores.

“Pues ahorita el día primero, por el Día de los Angelitos, lo que es el San Juan, que de hecho fue poco lo que compramos y ya se terminó”.

En cuanto a los precios, indicó que los ramos de distintas variedades, como pompón, margarita, margaritón y spider, se ofrecían en alrededor de 120 a 130 pesos, mientras que la gladiola se comercializaba a un precio más elevado.

El mazo grueso de gladiola, que contiene seis docenas, se vendía en 450 pesos. Para reducir el gasto de los compradores, los comerciantes les proponen adquirirlo entre dos o tres personas y dividir las flores.

“Le hacemos ver a la gente que entre dos, tres compren el mazo grueso y se lo distribuyan, para ayudarles a economizar, que les sale más barato a ellos”, indicó.

Hernández Álvarez estimó que el margen de ganancia para los vendedores ronda el 30 por ciento, aunque señaló que deben mantener precios accesibles para los consumidores.

“Para el consumidor, sí; para nosotros, pues es como un 30 por ciento que le estamos ganando, pero es lo que estamos esperando, que haya una buena venta para todo”, expresó.

Sobre la mercancía que no logre venderse durante la jornada, explicó que los floristas suelen conservarla para ofrecerla al día siguiente. Añadió que parte de las flores se coloca en las tumbas de niñas y niños que no recibieron ofrendas florales.

“Como siempre nos sobran, nos toca ver aquí a un costado, aquí atrás están los angelitos, a los angelitos que no tienen flor, y en la tarde-noche ya empezamos a poner a ellos. No las tiramos”, relató.

El comerciante también reconoció la intervención del Ayuntamiento para regular la presencia de vendedores foráneos y evitar prácticas de competencia desleal, pues señaló que estas fechas representan una oportunidad importante para los floristas locales de recuperar parte de sus gastos.

“Sí agradecemos a la autoridad, al Ayuntamiento, de que ponga orden en eso”.