Culiacán
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Seguridad

Reportan más de 24 mil asistentes en centros recreativos de Culiacán este sábado

Hasta el momento del reporte, la corporación informó que no hubo detenciones, personas extraviadas ni accidentes viales
Noroeste/Redacción
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04/04/2026 20:06
04/04/2026 20:06

CULIACÁN._ Con motivo de los días santos y el periodo vacacional, durante este sábado la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán reportó más de 24 mil asistentes en los distintos centros recreativos de la capital.

A través de un comunicado, la corporación informó que la afluencia vehicular rondó los 6 mil 310 vehículos en dichos centros.

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Hasta el momento del reporte, emitido a las 19:00 horas, la corporación informó que no hubo detenciones, personas extraviadas ni accidentes viales.

Como parte de los resultados del día, se otorgaron 14 servicios médicos en el Parque Las Riberas y Parque Acuático, junto con personal de Salud Municipal, por caídas, raspaduras y malestares.

Por otro lado, la Unidad de Vialidad y Tránsito brindó 22 apoyos viales por situaciones como fallas mecánicas, ponchaduras y sobrecalentamiento de vehículos en distintos puntos carreteros.

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