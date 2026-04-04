$!Reportan más de 24 mil asistentes en centros recreativos de Culiacán este sábado

CULIACÁN._ Con motivo de los días santos y el periodo vacacional, durante este sábado la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán reportó más de 24 mil asistentes en los distintos centros recreativos de la capital.

A través de un comunicado, la corporación informó que la afluencia vehicular rondó los 6 mil 310 vehículos en dichos centros.