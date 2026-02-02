Reportan que Diputada Elizabeth Montoya fue dada de alta

A cinco días del atentado en el que resultaron heridos los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, la Secretaría de Salud de Sinaloa informó el alta de la legisladora.

La diputada Elizabeth Montoya ha evolucionado de manera favorable y fue dada de alta tras responder positivamente al tratamiento médico recibido, aunque continuará bajo seguimiento médico.

El alta fue registrada la tarde de este lunes.

Cabe destacar que la diputada sufrió heridas en la zona del rostro mismas que habrían comprometido su visión de manera permanente en uno de sus ojos.

La diputada fue sometida a una cirugía reconstructiva durante su hospitalización, y se mantuvo en observación mientras periódicamente curaban sus heridas.

En contraste, el diputado Sergio Torres Félix permanece internado en el área de terapia intensiva, donde continúa bajo manejo médico especializado.

El atentado contra los legisladores ocurrió el miércoles pasado en la ciudad de Culiacán, hecho que generó una amplia condena por parte de actores políticos y sociales, así como llamados a esclarecer los hechos y garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de la función pública.

Los legisladores habían salido del Congreso de Sinaloa minutos antes cuando fueron agredidos por civiles armados, ataque que el guarda espaldas de los legisladores repelió provocando que los agresores huyeran.

Las autoridades de seguridad y procuración de justicia continúan con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades, mientras el estado de salud de Sergio Torres Félix sigue siendo monitoreado de manera permanente por el personal médico.