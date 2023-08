CULIACÁN._ La limpia del ganado, conocida como barrido zoosanitario, se encuentra entre un 90 y 95 por ciento de avance en Sinaloa, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional del estado, Mario Noel Camacho Angulo.

“Está por cerrar, ya cerramos en Choix, Badiraguato y Elota, pero nos falta iniciar en Concordia, El Rosario y Escuinapa... se habla, en esos municipios, que están en el 90, 95 por ciento, los que no se han cerrado, pero en general estamos en el estado casi completo”, detalló.

Camacho Angulo indicó que durante estas fechas, debido a las condiciones climáticas que provocan lluvias, es difícil avanzar en el proceso, por lo que el proceso está paralizado de momento.

Mencionó que esperan agilizar el proceso con ayuda de las ventanillas del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, Siniiga.

“Estamos dando las condiciones para que sea más fácil y avanzar más rápido, estamos colocando las ventanillas en todos los municipios, activando más ventanillas e itinerantes para que ellos (ganaderos) estén actualizados, ir actualizando para hacer más efectivo el barrido”, puntualizó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

Además, descartó algún brote de enfermedad por el cual alarmarse en cuanto a recuperar el estatus zoosanitario del ganado sinaloense.

“Afortunadamente el estado ha seguido trabajando mucho, no hay algo alarmante, sí ha habido algunos focos de brucella en el municipio de Guasave, pero no es algo que no se pueda controlar, siento que no es algo de alarmarse, pues se dio por otras causas”, dijo.

“Estamos equipando los laboratorios, con más capacidad, que puedan hacer más análisis, que puedan solventar más problemas y prevenir cualquier cosa, estamos equipando el laboratorio de Culiacán, ya echamos a andar el de Mazatlán, estamos equipando el de Ahome, Sinaloa de Leyva y Mocorito”.