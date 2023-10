“Ahora el tema ya no es la sequía, ahora es el exceso de agua... cuando hay agua el mayor problema es que no tenemos buen manejo, no la sabemos ahorrar, el que ya haya agua no quiere decir que ya vas a comenzar a echar “campanas al vuelo” porque, en primer lugar, todavía no es agua suficiente”, opinó el Diputado local, Serapio Vargas Ramírez.

Por su parte, Ernesto Castro, jefe del Servicio Agrometeorológico de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, afirmó que gracias al paso de Norma, la situación de sequía en la entidad dejó de ser preocupante, pero las captaciones aún son insuficientes.

“Era muy preocupante antes de la llegada de la tormenta tropical, pero siguen siendo los almacenamientos bajos en las presas... (agua necesaria para siembra) en condiciones normales son, por lo menos, un 50 por ciento, que sería ocho mil millones de metros cúbicos”, explicó Ernesto Castro.

Comentó que si bien continúa un estado de emergencia, las condiciones propiciadas por las recientes lluvias permitirían incrementar ligeramente la superficie de siembra y, con ello, una leve recuperación.

“De momento hay suficiente agua en los valles como para que se dé una recuperación de lo que son los niveles freáticos de los pozos, veo que ayudan de alguna manera a aumentar un poco más las superficies de siembra... sigue siendo necesario mayor cantidad en cuanto los volúmenes de las presas”, añadió.

El Gobernador del Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que desde su administración ya trabajaron un plan para el rescate de agua del subsuelo y su posterior uso en el riego de siembras

“Consiste en sacar agua del subsuelo porque hay bombas en todo, cada módulo tiene bombas, sacar aguas del subsuelo y echarlas al canal, eso es todo... ya, ya tenemos que hacerlo, ya lo vamos a hacer rápido, pero hay que hacerlo una vez que estén empezando a sembrar”, declaró.

Sobre el financiamiento de este, descartó solicitar un préstamo o apoyo a la Federación, y aseguró que el Gobierno Estatal no plantea esa posibilidad.

“Ya tenemos un plan, estamos calculando cuánto nos cuesta. Tuvimos una reunión con todos los sectores que intervienen...estamos preparándonos para eso. No vamos a pedir préstamos, ese es un lenguaje que no utilizamos en este Gobierno”, declaró en su conferencia “La Semanera” del 9 de octubre.