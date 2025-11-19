Reportan que ventas en restaurantes aumentaron hasta un 15% durante el Buen Fin

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Culiacán reportó un incremento favorable en sus ventas, el cual se situó entre el 10 y el 15 por ciento, debido a una mayor afluencia, lo que se traduce en una ventaja para los negocios al ser más visibles.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de Canirac, confirmó que la concurrencia general fue muy buena y cumplió con las estimaciones.

Si bien el aumento porcentual se mantiene dentro del rango que usualmente maneja el sector que es del 10 al 20 por ciento, la dirigente subrayó que el sector aún sigue en la recuperación.

“En el aumento en porcentaje más o menos siempre estamos manejando del 10 al 20 por ciento, pero ahorita no pudiéramos compararnos con el año pasado, porque todavía seguimos en la recuperación en cierto punto”, comentó García.

Para el gremio restaurantero la temporada alta arranca formalmente con el Buen Fin.

La preparación en noviembre se enfoca directamente en diciembre, ya que esperan tener un buen cierre de año.

“Para nosotros desde que inicia el Buen Fin es el arranque de una buena temporada. Para noviembre ya nos estamos preparando para lo que es diciembre, pues estamos esperando que sea un buen cierre de año”, dijo.

Respecto a la situación de la inseguridad, García Beltrán reconoció que el tema sigue estando presente.

No obstante, señaló una mejoría en la percepción gracias al aumento de movimiento en las calles, lo cual ayuda y beneficia a la industria.

“Lamentablemente el tema de la inseguridad sigue estando presente, sin embargo la ciudadanía ha estado ejerciendo el poder de recuperar los entornos, recuperar las calles y eso es lo que a nosotros nos beneficia la recuperación de los espacios”, recalcó.

Finalmente, extendió una invitación a la población a seguir ejerciendo este poder de recuperación.

“Invitarlos a seguir recuperando los espacios para poder seguir estando más visibles”, declaró.