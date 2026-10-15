$!Reportan reventa de boletos y cobros por estacionarse en calles junto al estadio de Tomateros

También se observó a personas que cobraban por permitir estacionarse en espacios de la vía pública, incluidas banquetas y zonas donde está prohibido dejar vehículos.

Noroeste constató este jueves que, en las inmediaciones del estadio, algunas personas ofrecían compra y venta de boletos a otros aficionados, ya fuera si les sobraban entradas o para venderlas mediante reventa.

CULIACÁN._ La reventa de boletos y el cobro por estacionamiento en la vía pública fueron dos de las problemáticas registradas en los alrededores del estadio de los Tomateros de Culiacán durante la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Rafael, de 20 años, acudió a la inauguración como parte de una tradición que comparte con sus amigos cada temporada. Sin embargo, relató que tuvo dificultades para conseguir sus entradas y terminó comprándolas a un precio que consideró excesivo.

El joven explicó que primero intentó adquirir los boletos por Internet, pero no pudo completar la compra, por lo que recurrió a los revendedores que se encontraban en los alrededores del estadio.

“Intenté en línea y no me dejó, entonces busqué por muchos lados y, como lo encontré, vine aquí a comprar a los revendedores, pero lo están dando muy caros y lo tuve que comprar porque todos mis amigos ya habían comprado”, contó.

Rafael señaló que pagó mil 200 pesos por sus boletos, mientras que otras entradas se ofrecían en cantidades de mil o mil 500 pesos, según su experiencia.

El joven indicó que su compra correspondía a lugares en la zona de jardines y que el precio representó un gasto considerablemente mayor al que esperaba, ya que en taquilla esas entradas rondan los 200 pesos.

La situación ocurre en el contexto de la alta demanda que suele acompañar el arranque de la temporada de béisbol, cuando aficionados buscan entradas para asistir a uno de los encuentros más concurridos del calendario.

Además de la reventa, Noroeste observó que personas ofrecían espacios para estacionar vehículos por 100 pesos en los alrededores del inmueble, incluso sobre banquetas y en puntos donde está prohibido estacionarse.

En estos casos, quienes cobraban por el espacio se retiraban después de recibir el dinero, sin que existiera garantía de que permanecerían en el lugar para vigilar los vehículos.

Por ello, los conductores pagaban por utilizar esos espacios sin tener certeza de que sus automóviles estarían bajo resguardo.

Tanto la reventa de entradas como el cobro por estacionamiento en espacios públicos son situaciones que han sido señaladas de manera recurrente en redes sociales durante los inicios de temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Estas prácticas generan inconformidad entre los asistentes, quienes, además de buscar boletos para disfrutar de los encuentros, deben enfrentar gastos adicionales para ingresar al estadio y estacionar sus vehículos.