$!Reportan saldo blanco en operativo por Día de Muertos en Culiacán

CULIACÁN._ El Operativo Interinstitucional de Protección Civil, Panteones 2025, implementado en Culiacán por Día de Muertos, terminó con un saldo blanco, reportó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Las autoridades señalan que se registró un aforo total de 110 mil 834 personas y 27 mil 360 vehículos. Reportan que el saldo es resultado del trabajo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad y el orden durante los días 1 y 2 de noviembre.







El operativo se desarrolló en un horario de 8:00 a 17:00 horas, siendo el Panteón 21 de Marzo el que concentró el mayor número de asistentes, con 24 mil 500 visitantes y 6 mil 800 vehículos registrados durante ambas jornadas conmemorativas. En un comunicado se indicó que las acciones preventivas, de seguridad y auxilio se llevaron a cabo de manera coordinada entre Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos, DIF Municipal, Salud Municipal, Parques y Jardines, Aseo y Limpia, Dirección de Panteones, así como elementos de Vialidad y Preventivos de la SSPyTM. El despliegue operativo abarcó los 85 panteones del municipio y sus sindicaturas, con presencia constante mediante recorridos pie tierra, vigilancia estacionaria y patrullajes preventivos realizados por los tres órdenes de gobierno. Además de las labores de seguridad, los agentes de Vialidad brindaron apoyo a los visitantes con cruces peatonales, orientación vial y atención a personas mayores, al tiempo que agilizaron la circulación en zonas de alta afluencia y áreas comerciales. También se realizaron tres apoyos viales a automovilistas que sufrieron fallas mecánicas. Durante el desarrollo del operativo, dos personas fueron detenidas por faltas al Bando de Policía y Justicia Cívica, luego de alterar el orden público al interior del Panteón Guadalupano.