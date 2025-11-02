$!Reportan saldo blanco en operativo por Día de Muertos en Culiacán

CULIACÁN._ El Operativo Interinstitucional de Protección Civil, Panteones 2025, implementado en Culiacán por Día de Muertos, terminó con un saldo blanco, reportó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Las autoridades señalan que se registró un aforo total de 110 mil 834 personas y 27 mil 360 vehículos.
Reportan que el saldo es resultado del trabajo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad y el orden durante los días 1 y 2 de noviembre.
El operativo se desarrolló en un horario de 8:00 a 17:00 horas, siendo el Panteón 21 de Marzo el que concentró el mayor número de asistentes, con 24 mil 500 visitantes y 6 mil 800 vehículos registrados durante ambas jornadas conmemorativas.
En un comunicado se indicó que las acciones preventivas, de seguridad y auxilio se llevaron a cabo de manera coordinada entre Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos, DIF Municipal, Salud Municipal, Parques y Jardines, Aseo y Limpia, Dirección de Panteones, así como elementos de Vialidad y Preventivos de la SSPyTM.
El despliegue operativo abarcó los 85 panteones del municipio y sus sindicaturas, con presencia constante mediante recorridos pie tierra, vigilancia estacionaria y patrullajes preventivos realizados por los tres órdenes de gobierno.
Además de las labores de seguridad, los agentes de Vialidad brindaron apoyo a los visitantes con cruces peatonales, orientación vial y atención a personas mayores, al tiempo que agilizaron la circulación en zonas de alta afluencia y áreas comerciales.
También se realizaron tres apoyos viales a automovilistas que sufrieron fallas mecánicas.
Durante el desarrollo del operativo, dos personas fueron detenidas por faltas al Bando de Policía y Justicia Cívica, luego de alterar el orden público al interior del Panteón Guadalupano.
Protección Civil Municipal, en coordinación con Cruz Roja, atendió a 48 personas, principalmente por descompensaciones a causa de deshidratación.
Asimismo, 590 puestos semifijos fueron supervisados para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
Con apoyo de personal de Salud Municipal, se instalaron puntos de hidratación en los principales panteones con el propósito de brindar asistencia a los visitantes durante su estancia.
El trabajo coordinado permitió que las actividades se desarrollaran en un ambiente familiar, ordenado y seguro, destacando la colaboración de la ciudadanía, que atendió las recomendaciones de las autoridades y contribuyó a mantener la armonía durante esta importante tradición.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reafirma su compromiso de preservar la tranquilidad, salvaguardar a la población y fortalecer la coordinación institucional para asegurar el buen desarrollo de nuestras tradiciones.