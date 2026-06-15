$!Reportan saldo blanco tras lluvias en Culiacán; Protección Civil atiende incidentes menores

Las precipitaciones registradas este lunes en Culiacán y sus sindicaturas activaron el Plan Operativo de Lluvias, dejando como saldo únicamente incidentes menores, según informó la Coordinación Municipal de Protección Civil. A pesar de la intensidad de las lluvias en diversos sectores, las autoridades confirmaron que no se requirieron rescates de personas ni hubo reporte de vehículos varados o viviendas inundadas.







Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil en el municipio, señaló que la infraestructura pluvial de la ciudad respondió de manera adecuada, operando entre un 25 y 30 por ciento de su capacidad de conducción. “No tuvimos reportes de personas atrapadas, vehículos arrastrados o viviendas inundadas. Las condiciones se mantuvieron bajo control y continuaremos atentos al desarrollo de las lluvias para responder de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse”, señaló.





El personal del Ayuntamiento atendió reportes específicos de afectaciones en la capital del área de Parques y Jardines trabajó en el retiro de tres árboles caídos localizado el primero en el cruce del Paseo Niños Héroes con la calle Paliza, el segundo en la intersección de Aquiles Serdán y Escobedo, y el tercero en la Colonia Centro. Asimismo, se detectó un socavón en las inmediaciones de la Colonia 4 de Marzo, el cual ya se encuentra bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas para su reparación. En cuanto al sistema de alcantarillado, se brindó atención a tres puntos donde se registraron desbordamientos, logrando restablecer el flujo del agua. Como parte de los recorridos preventivos, las unidades de emergencia supervisaron sitios que históricamente presentan riesgos por inundaciones, tales como el Arroyo del Piojo, el Canal de Chulavista y el Drenaje Bacurimí. De igual forma, se monitorearon los túneles deprimidos de la Salida Norte y el sector de la Universidad Autónoma de Occidente , sin que se presentaran eventualidades que pusieran en riesgo la movilidad urbana.



