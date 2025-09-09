Reportan seis ataques en hospitales de Sinaloa en el último año: Secretaría de Salud

A un año de que inició la ola de violencia en Sinaloa, la Secretaría de Salud estatal informó que se han contabilizado seis ataques en hospitales de la entidad, de los cuales cinco ocurrieron dentro de los inmuebles y uno más en el exterior.

El caso más reciente fue el ataque armado registrado afuera del Hospital Civil de Culiacán, que dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, detalló que los ataques se distribuyen en distintos nosocomios de la capital del estado: dos en Clínica Culiacán, dos más en el Hospital General, uno en Médica de la Ciudad y el último afuera del Hospital Civil.

“De ataques hemos tenido, Clínica Culiacán dos, hemos tenido otros dos en el Hospital General y uno en la Médica de la Ciudad. Hospital Civil son seis, dentro de hospitales serían cinco, el del Hospital Civil será externo”, explicó el funcionario.

El secretario señaló que en los hospitales bajo el esquema de IMSS-Bienestar no se han presentado agresiones directas hacia médicos, enfermeras o trabajadores, pero reconoció que la violencia que ocurre alrededor de los nosocomios genera un ambiente de riesgo que afecta la prestación de los servicios de salud.

El más reciente ataque, ocurrido en el Hospital Civil, se registró en el exterior del inmueble y provocó una fuerte movilización de autoridades policiacas y de seguridad, pues el tiroteo dejó como saldo tres personas fallecidas y varios lesionados que tuvieron que ser atendidos de manera inmediata en el propio hospital, en el que después falleció la cuarta víctima.

La Secretaría de Salud informó que, ante este tipo de situaciones, se ha reforzado la coordinación con corporaciones policiacas para resguardar las áreas hospitalarias y garantizar que los servicios médicos no se vean interrumpidos.