La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas tiene el reporte de una persona desaparecida en Jesús María, Culiacán, por los hechos violentos ocurridos el pasado 5 de enero, informó Gloria Armida Uriarte Uriarte.

Sin embargo, afirmó que no tiene un número preciso de cuántas personas resultaron afectadas en esa jornada violenta tras la detención en Jesús María de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Uriarte Uriarte comentó que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos refieren las personas a la CAIV para que reciban atención.

“Lo manejan ellos, por ejemplo, me llega un oficio en el que manejan un número de 150, pero me reportan solamente a uno, de uno de Derechos Humanos, pero le digo, ni siquiera ellos me relatan ese número de esos 149, solamente me mencionan uno”, expuso.

Pero, dijo, no mencionan en el expediente el nombre del resto de las víctimas, solamente el de una persona desaparecida.

“Pero nada, ni ellos tampoco tienen un número de víctimas seguro, no está confirmado el número de víctimas, hablan de un posible número, pero no un número confirmado”, afirmó.

Detalló que sólo se han acercado ocho ciudadanos de Culiacán para solicitar ayuda de la comisión, para apoyo jurídico, económico o atención derivado de búsqueda.

También han colaborado con el Gobierno del Estado para la atención en los casos de despojo de vehículos durante esa jornada, los cuales algunos fueron quemados y otros no están localizados.