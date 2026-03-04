Reportes de explosiones en Tepuche fueron atendidos por el Ejército: Alcalde

Los reportes de detonaciones de armas y presuntas explosiones registrados la semana pasada en la sindicatura de Tepuche fueron atendidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Presidente Municipal explicó que los hechos fueron reportados el jueves 26 de febrero y que, tras las llamadas de alerta, personal militar acudió a la zona para realizar recorridos y verificar la situación.

“Tuvimos ahí un reporte, fue atendido por elementos de la Defensa Nacional y ellos se encargaron del patrullamiento, de la revisión del los hechos”, afirmó.

“[Reportes] de detonaciones de arma y de explosivos”.

Señaló que el Ayuntamiento no cuenta con mayor información sobre lo ocurrido ni se reportaron hallazgos derivados de esos reportes.

Gámez Mendívil agregó que el tema tampoco fue abordado posteriormente en las mesas de seguridad del gabinete estatal o municipal.

“No tenemos nosotros como Ayuntamiento más información sobre lo ocurrido, ni se comentó tampoco en las mesas del gabinete ciudad ni estatal ni municipal, sobre algún hallazgo sobre estos reportes”.

El Alcalde indicó que, ante cualquier reporte ciudadano, las autoridades siempre acuden a verificar los hechos, incluso cuando se trata de llamadas anónimas o información difundida en medios de comunicación.

“Todos los reportes en todo momento siempre así sean llamadas anónimas o a través de medios de comunicación, etcétera, siempre se acude, siempre hay un primer respondiente”.

Asimismo, recordó que en la zona donde colindan las sindicaturas de Tepuche y Jesús María existen destacamentos permanentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales realizan labores de vigilancia y patrullamiento.

“En este caso particular de Tepuche que fue de defensa, pero también decir que toda esa región en el cruce o en la intersección de la sindicatura Jesús María con Tepuche, hay de manera permanente destacamentos de Defensa Nacional”.

Según información oficial de la Fiscalía de Sinaloa, solo se tiene registrado un herido por estos hechos.

Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada a Noroeste hubo una persona sin vida, tres heridos más y tres personas privadas de la libertad, presuntamente tras un ataque con explosivos lanzados desde drones.