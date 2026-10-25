$!Representan apoyos fortaleza para don Emilio, tras la inundación de su vivienda, en Guasave

EL CARACOL, Guasave._ Don Emilio Ahumada, no esperaba recibir en su humilde vivienda a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quién recorrió algunas calles del campo pesquero El Caracol en Guasave, para hacer entrega directa del apoyo a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, luego de las afectaciones que enfrentaron con el mar de fondo que inundaron viviendas, generando daños en muebles y enseres domésticos.
Por ello, la Gobernadora Graciela Domínguez visitó este domingo a las familias para entregar un cheque que les permitirá resarcir las afectaciones sufridas por este fenómeno.
Don Emilio expresó su agradecimiento a la Gobernadora, pues nunca esperaba verla en su vivienda, por lo que fue para él fue una sorpresa muy grata, destacando que este apoyo representa una cercanía y un orgullo para el pueblo.
“Representa una gran emoción, una fuerza muy bonita con nosotros”, dijo don Emilio, quien también comentó que el ingreso del agua a su vivienda lo tomó por sorpresa, “No me la acababa yo solo, otro día puse costales para que el agua entrara menos”, recordó.