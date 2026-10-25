Culiacán
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Apoyos

Representan apoyos fortaleza para don Emilio, tras la inundación de su vivienda, en Guasave

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava recorrió El Caracol, Guasave, para hacer entrega directa de los apoyos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2026 16:21
25/10/2026 16:21

EL CARACOL, Guasave._ Don Emilio Ahumada, no esperaba recibir en su humilde vivienda a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quién recorrió algunas calles del campo pesquero El Caracol en Guasave, para hacer entrega directa del apoyo a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, luego de las afectaciones que enfrentaron con el mar de fondo que inundaron viviendas, generando daños en muebles y enseres domésticos.

Por ello, la Gobernadora Graciela Domínguez visitó este domingo a las familias para entregar un cheque que les permitirá resarcir las afectaciones sufridas por este fenómeno.

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Don Emilio expresó su agradecimiento a la Gobernadora, pues nunca esperaba verla en su vivienda, por lo que fue para él fue una sorpresa muy grata, destacando que este apoyo representa una cercanía y un orgullo para el pueblo.

“Representa una gran emoción, una fuerza muy bonita con nosotros”, dijo don Emilio, quien también comentó que el ingreso del agua a su vivienda lo tomó por sorpresa, “No me la acababa yo solo, otro día puse costales para que el agua entrara menos”, recordó.

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