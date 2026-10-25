$!Representan apoyos fortaleza para don Emilio, tras la inundación de su vivienda, en Guasave

EL CARACOL, Guasave._ Don Emilio Ahumada, no esperaba recibir en su humilde vivienda a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quién recorrió algunas calles del campo pesquero El Caracol en Guasave, para hacer entrega directa del apoyo a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, luego de las afectaciones que enfrentaron con el mar de fondo que inundaron viviendas, generando daños en muebles y enseres domésticos.

Por ello, la Gobernadora Graciela Domínguez visitó este domingo a las familias para entregar un cheque que les permitirá resarcir las afectaciones sufridas por este fenómeno.