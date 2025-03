Reprocha CEDH tardía respuesta de autoridades de seguridad tras enfrentamiento en Tomo, Imala

Dejar una comunidad sin presencia de seguridad durante una emergencia es entregar el control a quienes ejercen la violencia, reprochó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, luego de que autoridades de seguridad atendieran reporte de enfrentamiento armado en la comunidad de Tomo, Imala, en Culiacán, cinco días después del primer llamado de pobladores.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa advirtió que en este caso, la sociedad merece una disculpa por parte de los mandos de seguridad, en cuyas manos recae la responsabilidad de atender las circunstancias que ponen en riesgo la población.

“Yo no sé cuáles sean los protocolos, pero es obvio que donde hay una emergencia las fuerzas de seguridad tienen que estar tomando todas las medidas que el protocolo indique pero no pueden dejar de estar. ¿A quién más mandamos? tienen que ser ellos”.

“A veces uno puede decir ‘bueno, fueron unos minutos. Quizá no haya mayor problema’, pero aquí fueron días, días en que una comunidad estuvo esperando por las medidas de seguridad que la autoridad debe suponer en una situación como esa y si no se dan yo creo que al menos los mandos le deben una disculpa a la sociedad, pero la otra es que ese tipo de cosas no se deben de repetir, si no, estaríamos dejando en mano precisamente de quien ejerce la violencia con la situación al 100 por ciento para que hagan y deshagan durante todo ese tiempo”, apuntó.

El primer reporte por parte de la comunidad llegó a las autoridades el viernes 14 de marzo, pero no fue hasta el martes 18 cuando acudieron al sitio y durante los primeros recorridos en el sitio no localizaron personas fallecidas ni lesionadas.

Previo a la confirmación de las autoridades oficiales, ya circulaban fotografías en redes sociales de vehículos con múltiples impactos de bala e incendiados de manera intencional, viviendas con impactos de bala y un comedor comunitario con muestra de daños del enfrentamiento.

Este jueves 20 de marzo, el Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que atienden a al menos 30 familias desplazadas.

Loza Ochoa indicó que la CEDH desconoce dónde se encuentren estas personas, sin embargo, hizo el llamado para que tanto el Ayuntamiento de Culiacán como la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable garanticen su seguridad y sobrevivencia.

“La primera emergencia que hay que atender es la seguridad y la sobrevivencia de quienes han sido desplazados por una situación de violencia. Yo ignoro, en este momento, dónde se encuentran las familias, pero sin querer decir díganme que ‘están aquí’. Yo creo que lo importante es que el Ayuntamiento y Sebides, por otro lado, atiendan la sobrevivencia”, reclamó.

“Espero yo que estén atendiendo a esa gente, además bien cabe el llamado a que la gente que anda dispersa todavía, de alguna manera acuda ante la autoridad para esos apoyos”, dijo.

Explicó que ante esta situación, el pasado martes 18 de marzo, pobladores de Tomo presentaron una queja por la omisión de las autoridades, así como una descripción parcial de los hechos, misma que incluyeron en la investigación de oficio.

Subrayó que en coordinación la Sebides buscarán intervenir en la comunidad en días próximos, sin embargo, de acuerdo con autoridades de la sindicatura de Imala, el poblado Tomo ha quedado en abandono.

“Doy por buena la información sin quedarme convencido del todo de que así sea, no sé si haya quedado una familia, dos familias. Me interesa incluso que Sebides pueda estar atento a esa situación”, manifestó.