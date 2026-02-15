$!Reprocha Sabuesos Guerreras pago de gastos médicos a Sergio Torres con fondos para víctimas

A través de un pronunciamiento titulado ‘El privilegio sobre la necesidad’, el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras cuestionó el uso de fondos que deberían estar destinados a los sectores más vulnerables, utilizados para financiar la atención de un funcionario, Sergio Torres Félix.

La organización calificó como una bofetada y un acto de ética y administrativamente indefendible que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa destine recursos públicos para cubrir los gastos médicos del político Torres Félix, en una institución privada.

El colectivo señaló el marcado contraste entre el trato recibido por el político y la situación crítica que enfrenta un ciudadano común víctima de la violencia, quien es canalizado al Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Hospital General, donde debe lidiar con carencias, espera y saturación.

El comunicado señaló que, al enviarlo a un hospital privado con cargo al fondo de víctimas, el Estado admite implícitamente que la salud pública que ellos mismos administran no es digna o suficiente, pero sí para el resto de la población.

Para Sabuesos Guerreras, cada peso que la Comisión paga a una clínica privada por la atención de un político representa un recurso que se le arrebata directamente a quienes viven en la precariedad debido a la violencia.