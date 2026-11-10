Reprueba CEDH a la mayoría de los penales de Sinaloa; prepara dictamen sobre sus condiciones

La mayoría de los centros penitenciarios de Sinaloa están reprobados por las condiciones en que operan, advirtió Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Indicó que actualmente prepara un dictamen sobre las deficiencias detectadas durante una revisión a los penales del estado.

“Acabamos de hacer, por cierto, nosotros un trabajo de revisión de los penales. está en la elaboración un dictamen al respecto y obviamente coincidimos con la Comisión Nacional de que pues están reprobados, al menos la mayoría de los penales”, apuntó.

Señaló que el sistema penitenciario de Sinaloa atraviesa una crisis que también se refleja en los fallecimientos registrados al interior de los centros de reclusión, como el ocurrido recientemente en el penal de Aguaruto, en Culiacán.

Explicó que ante cada deceso la CEDH inicia una investigación de oficio y solicita información a las autoridades para conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

“Hay una crisis en el sistema penitenciario nuestro, eso es parte de esa crisis que está viviendo el sistema penitenciario en el estado de Sinaloa”, expresó.

Sobre la revisión realizada a los centros penitenciarios, adelantó que uno de los principales problemas es la falta de personal suficiente y con el perfil adecuado para desempeñar las funciones dentro de las cárceles, particularmente en las tareas de reinserción social.

“El personal que hay ni es suficiente, ni guarda el perfil ideal como para trabajar en una penitenciaría, buscando que se cumpla con el papel de la rehabilitación de los internos”, indicó.

A estas deficiencias se suman las condiciones de infraestructura, pues señaló que el Centro Penitenciario de Culiacán tiene más de 50 años de antigüedad, mientras que otros centros, aunque son más recientes, tampoco cuentan con instalaciones adecuadas.

Loza Ochoa consideró que la construcción de un nuevo penal para Sinaloa, contemplado entre los seis centros penitenciarios que se proyectan construir en el País, podría contribuir a disminuir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de reclusión.

Sin embargo, advirtió que una nueva infraestructura no resolverá por sí sola la crisis penitenciaria, por lo que también será necesario implementar un modelo que responda a las necesidades actuales del sistema y permita cumplir con la reinserción de las personas privadas de la libertad.

“No creo que vaya a resolver la situación, pero puede aliviar de alguna manera, lo que es la sobrepoblación y por otro lado, si se trabaja también en un modelo más adecuado a los requerimientos de los sistemas penitenciarios actuales, yo creo que puede ayudar a aliviar el problema que tienen los sistemas penitenciarios”.