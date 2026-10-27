Reprueba PAN informe de Ana Miriam Ramos por omitir violencia y pérdida de empleos en Culiacán

El Partido Acción Nacional en Culiacán reprobó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal por omitir en su presentación la crisis de violencia, feminicidios y la pérdida de empleos formales que enfrenta el municipio.

“Reprobamos totalmente el informe que dio la presidenta municipal porque no habló de la realidad de Culiacán”, sentenció Elvia Velina Iribe Piña, secretaria general del Comité Directivo Municipal del Partido.

Iribe Piña criticó que durante la presentación se hablara de coordinación institucional y construcción de paz sin hacer referencia a las víctimas de la violencia.

Sostuvo que el Informe tampoco dimensionó las consecuencias de la violencia en las familias de Culiacán entre ellos, señaló que el municipio concentró el 60 por ciento de las mujeres asesinadas entre mayo y octubre de este año.

Además, dijo, entre 60 y 70 menores de edad fueron asesinados, de manera directa o colateral, durante ese periodo, así como 314 menores que se encuentran en situación de orfandad.

“No podemos normalizar que un bebé asesinado directamente”, expresó.

La dirigencia municipal también cuestionó que Ramos Villarreal no abordara la pérdida de empleos.

Eduardo Ortiz Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, afirmó que entre enero y septiembre de 2026 Culiacán perdió 9 mil 855 puestos de trabajo.

“Los 9 mil 855 son personas que ya no tienen sueldo, que ya no tienen seguridad social y que ya no van a tener su aguinaldo en este próximo diciembre”, señaló.

El dirigente consideró que la situación económica requiere medidas para reactivar la actividad productiva y mencionó una propuesta del Colegio de Economistas para destinar 3 mil 900 millones de pesos a la reactivación económica estatal.

Ortiz Hernández también criticó los señalamientos contra medios de comunicación realizados por la Síndica Procuradora Itzel Aglaé Núñez Carrillo, durante la sesión del informe, tras considerar que las denuncias periodísticas sobre violencia y pérdida de empleos reflejan problemas que afectan a la población.

“Haga usted muy bien su tarea, señora síndica. Su trabajo es lo que necesitamos que haga como síndica procuradora”, manifestó al responder a las críticas dirigidas a la cobertura informativa.