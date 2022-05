$!Repudia que nos echen al Estado encima, a toda la jauría, señala Estrada Ferreiro sobre denuncias ante Fiscalía

En algún momento del discurso y en una conferencia de prensa posterior, Estrada Ferreiro se refirió a esta persecución como “terrorismo desde el Estado”.

“Hay un grupo de personas que siguen atancandonos, haciéndonos daño, inclusive con leyes que ya son inconstitucionales, hemos tratado de defender el presupuesto, hemos tratado de defender los recursos municipales para eso, precisamente, para darles seguridad a los elementos en activos”, dijo.

“En lo que va del mes de mayo, nada más, tenemos como 100 o un poquito más de requerimientos de la Fiscalía del Estado al órgano interno de control, a la sindicatura de procuración, acusando a mis colaboradores prácticamente de corrupción. No creo que exista alguien aun en el Ayuntamiento con esas mañas, pero por supuesto que si investigan y encuentran algo que lo castiguen, al contrario me van a hacer un favor de quitarme un lastre que me puede estar perjudicando”

“Lo que nos molesta, lo que nos causa repudio es que nos echen el estado encima, a toda la jauría, desde los mensajes, las multas por cosas del Ayuntamiento, como los requerimientos de la Fiscalía”.