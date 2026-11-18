Las ventas en Navolato aumentaron 20 por ciento durante el reciente fin de semana largo, impulsadas principalmente por el sector restaurantero de Altata y el comercio de electrónica durante el llamado Buen Fin y fin semana largo.

Sin embargo, este incremento es menor al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Jorge Quevedo Beltrán, presidente de Empresarios Unidos por Navolato, señaló que el resto de los giros comerciales sólo experimentaron ligeras mejoras en el consumo.

"El pasado fin de semana largo registramos un descenso en las ventas en comparación con el mismo periodo del año pasado", refirió Quevedo Beltrán.

Agregó que confía en que las próximas dos semanas marquen un repunte sustancial en el consumo, debido a la cercanía de las fechas de fin de año y la proximidad de las compras navideñas.

Además aplaudió el esfuerzo de las autoridades estatales y municipales por el plan de rescate de Altata como destino turístico a través de la iniciativa “Vamos pa’ Altata”, que se trata de una nueva jornada para promocionar la visita y el consumo en el puerto.

Este evento se anunciará el jueves en Palacio de Gobierno, con la participación del Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, y las Secretarías de Economía y Turismo.

“Seguimos apostando por un fin de año activo en el sector comercio, servicios y turismo, aunque con menores expectativas de consumo, con un plan de trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada con la finalidad de reactivar la economía local”, dijo Quevedo Beltrán.

Otra noticia importante que compartió el empresario, es que en las próximas semanas el Cabildo de Navolato tomará protesta al Comité de Promoción Turística de la Villa Heroica de San Pedro de Rosales, equipo que trabajará en el desarrollo del pueblo como sitio de interés turístico y que busca obtener el distintivo de Pueblo Señorial.