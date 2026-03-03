$!Repunta robo violento y baja despojo de autos en Sinaloa el primer bimestre de 2026

Al cierre de febrero de 2026, las cifras de la Fiscalía General del Estado revelan un panorama de contrastes en la incidencia delictiva de Sinaloa, destacando un incremento en los robos violentos frente a una reducción en el robo de vehículos. Durante los primeros dos meses del año, Sinaloa acumuló un total de 915 denuncias por robo de vehículos, mostrando una tendencia a la baja en el comparativo mensual, ya que enero registró 524 casos y febrero cerró con 391.

Esta cifra del bimestre se sitúa por debajo de los mil 193 casos reportados en el mismo periodo de 2025, cuando enero registró 630 casos y febrero sumó 563 incidentes. Actualmente, el promedio diario de este delito en 2026 se mantiene en 2.51 casos. El robo violento ha mostrado un repunte en lo que va del año, las estadísticas indican que en enero se cometieron 63 delitos de este tipo, cifra que escaló a 83 durante febrero, sumando un total de 146 casos en el bimestre y este comportamiento supera la incidencia del arranque de 2025, año que inició con 50 y 53 robos violentos en sus primeros dos meses dando un total de 103 casos.

El robo en local comercial registró un descenso significativo en comparación con el año anterior, contabilizando 145 casos en enero y 124 en febrero de 2026, para un total de 269 denuncias, en contraste, durante el primer bimestre de 2025 se habían reportado 500 robos a comercios.