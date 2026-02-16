$!Repuntan delitos de alta incidencia en el sur de Sinaloa durante 2025: Concordia y Escuinapa encabezan alza delictiva

Tras un periodo de relativa calma en 2024, las cifras de incidencia delictiva en los municipios del sur del estado como Mazatlán, El Rosario, Concordia y Escuinapa mostraron un repunte significativo durante el cierre de 2025, principalmente en Concordia y Escuinapa, según revelan los indicadores de la Fiscalía General del Estado. De los municipios del sur, Concordia fue el que presentó la variación al alza más pronunciada en el último año completo de registro.

Con 74 delitos totales en 2025, el municipio serrano experimentó un incremento del 66.67 por ciento respecto a los 44 casos de 2024. Este municipio ya había mostrado una volatilidad extrema en años previos, como en 2023, cuando la incidencia se disparó un 233.33 por ciento respecto al 2022. En el extremo sur, Escuinapa no fue la excepción a la tendencia regional, ya que durante 2025, este municipio contabilizó 155 delitos, lo que representa un aumento del 35.48 por ciento en comparación con los 112 casos de 2024.

El promedio diario en el municipio subió a 0.42 incidentes, tras haber logrado una reducción importante el año previo. El puerto de Mazatlán registró un incremento del 25.39 por ciento en la incidencia delictiva durante el año 2025, alcanzando un total de 2 mil 902 delitos, cifra superior a los 2 mil 321 reportados el año anterior.

El promedio diario de actos delictivos en el puerto se situó en 7.95, regresando a niveles similares a los de 2023, cuando se reportaron 2 mil 883 incidentes. Aunque la cifra está lejos del pico histórico de 2010, cuando el promedio diario era de 10.47, la tendencia al alza ha encendido las alarmas en el sector comercial y turístico. El Rosario reportó 165 delitos totales en 2025, un incremento del 18.42 por ciento respecto al año anterior y un dato relevante para este municipio es su tasa por cada 100 mil habitantes, la cual alcanzó los 5.45 puntos en 2025, uno de los niveles más altos registrados para esta demarcación en la última década.