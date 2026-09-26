Repuntan enfermedades respiratorias; advierten por Covid e influenza en Sinaloa

CULIACÁN._ Un ligero repunte de enfermedades respiratorias ya comienza a registrarse en Sinaloa con el cambio de temporada, mientras que en las próximas semanas se espera mayor circulación de Covid-19 e influenza, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud.

Explicó que actualmente se ha observado un incremento de casos de resfriado común, además de circulación del virus sincitial, como parte de los virus estacionales que comienzan a predominar durante el otoño.

“Ya hemos visto, si escuchamos ahí a la población, se ha visto un pequeño incremento, hay muchas personas que han tenido un resfriado común, es parte de la temporada invernal, es circulación de virus estacionarios que año con año en estos meses es cuando predominan”, señaló.

Inzunza Leyva indicó que posteriormente comenzará la circulación de influenza y Covid-19, por lo que llamó a la población a mantener medidas preventivas.

En el caso específico del Covid-19, señaló que hasta ahora no han registrado casos, pero recomendó a las personas realizarse una prueba cuando presenten síntomas, debido a que actualmente ya no se aplican de manera generalizada como ocurrió durante la pandemia.

Indicó que aunque para la mayoría de las personas el Covid-19 puede representar una enfermedad similar a la gripe, todavía existe riesgo de complicaciones para adultos mayores y personas con diabetes, hipertensión, obesidad o algún proceso de inmunosupresión.

El funcionario informó que el 15 de octubre iniciará la campaña de vacunación invernal, que contempla vacunas contra influenza, Covid-19 y neumococo.

Llamó principalmente a los adultos mayores y personas con algún proceso de inmunosupresión a acudir a vacunarse, aunque invitó a toda la población a participar.

Sobre los cambios bruscos de temperatura, aclaró que estos no provocan por sí mismos las enfermedades respiratorias, pues son causadas por virus y bacterias. Sin embargo, recomendó evitarlos para no complicar un cuadro cuando la persona ya está enferma.