Repuntan homicidio doloso y feminicidio en Sinaloa; CESP pide revisar estrategia de seguridad

El incremento sostenido de delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículo y privación de la libertad obliga a revisar la política de seguridad implementada en Sinaloa, de acuerdo con el Comparativo de Denuncias enero–diciembre 2024 contra enero–diciembre 2025 elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El informe confirma que la entidad mantiene un escenario de violencia persistente, vinculado al conflicto entre grupos del crimen organizado que se intensificó a partir de septiembre de 2024. De los 15 delitos monitoreados, 12 registraron aumentos durante 2025 y solo tres presentaron disminuciones.

Entre los ilícitos con reducción se encuentran el robo a casa habitación, con una baja del 22 por ciento; el robo bancario, que cayó 43 por ciento, y la violencia familiar, con una disminución de apenas el 3 por ciento.

El homicidio doloso presentó el repunte más relevante: en 2025 se contabilizaron mil 653 denuncias, 66 por ciento más que en 2024 y 210 por ciento por encima de 2023. La cifra es la más alta desde 2011 y marca el tercer año consecutivo de incremento.

El análisis mensual indica que durante todo 2025 se superaron las 100 denuncias por homicidio doloso cada mes, con un promedio diario de 4.5 víctimas. Junio de 2025 fue el periodo más crítico con 207 casos, equivalentes a 6.9 homicidios por día.

Otros delitos de alto impacto también mostraron alzas significativas: el feminicidio aumentó 132 por ciento; el robo de vehículo pasó de 4 mil 019 a 6 mil 851 denuncias, un crecimiento del 70 por ciento, y la privación de la libertad se elevó 44 por ciento. El organismo señala que estos ilícitos reflejan dinámicas asociadas al control territorial.

La comparación entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 evidenció descensos en homicidio doloso y feminicidio, pero incrementos en narcomenudeo, extorsión, robo de vehículo, violencia familiar y privación de la libertad, lo que sugiere que la problemática no responde únicamente a factores coyunturales.

El CESP destacó que el seguimiento mensual y anual permite diferenciar entre fenómenos temporales y problemas estructurales. Sin embargo, advirtió que los aumentos obligan a evaluar las estrategias vigentes.

“Más allá de la coyuntura de inseguridad, deben darse acciones de mediano y largo plazo de prevención social, inteligencia y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente en cuanto a la adecuada aplicación de los recursos”, señala el análisis.

El organismo concluyó que las reducciones observadas en algunos delitos representan una oportunidad para identificar intervenciones efectivas y las condiciones bajo las cuales podrían replicarse en el estado.