Repunte de homicidios evidencia nueva fase de violencia en Culiacán: especialista

El incremento de homicidios registrado durante mayo refleja una nueva etapa de violencia en Sinaloa, caracterizada por ataques contra personas desarmadas y jóvenes, advirtió Javier Llausas Magaña, especialista en estadísticas de incidencia delictiva.

El analista señaló que durante mayo los homicidios crecieron 18 por ciento en comparación con abril, rompiendo la tendencia de disminución que se había observado meses atrás y convirtiéndose en el cuarto mes con más asesinatos desde que inició la actual crisis de seguridad.

“Es terrible. Yo creo que la sociedad ya está muy cansada. La sociedad de Culiacán está cansada; los indicadores económicos y las pérdidas de vidas humanas ya rebasaron toda capacidad de resiliencia”, expresó.

Llausas lamentó particularmente los recientes casos de menores de edad que han perdido la vida en hechos violentos y consideró preocupante la aparición de mensajes relacionados con grupos delincuenciales, como los peluches colocados junto a víctimas.

A su juicio, los hechos recientes muestran una dinámica distinta a la observada al inicio del conflicto, cuando predominaban los enfrentamientos armados entre grupos rivales.

“Las víctimas han sido jóvenes y personas desarmadas. Parece que algún grupo está regresando a ejercer violencia y a descomponer lo que de alguna manera se había mejorado”, indicó.

El especialista también alertó sobre las consecuencias económicas derivadas de la inseguridad. Afirmó que, con base en datos oficiales, más de 80 mil personas han abandonado Culiacán durante el periodo de crisis, mientras que se han perdido más de 22 mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y han cerrado más de mil 300 empresas.

“El tema económico es real, es objetivo y no debería dividirnos; al contrario, debería unirnos”, sostuvo.

Aunque reconoció avances en el combate a delitos como el robo de vehículos y el robo a negocios, así como los decomisos de armas, drogas, explosivos y equipo táctico realizados por las fuerzas federales, consideró que los resultados siguen siendo insuficientes en materia de homicidios y desapariciones.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a las fuerzas armadas para redoblar esfuerzos y recuperar las condiciones de seguridad que permitan a las familias sinaloenses retomar sus actividades con normalidad.

“Sabemos que tienen la capacidad. Lo que pensamos es que falta voluntad política para que las instituciones de seguridad actúen con toda su fuerza. La gente está muy cansada y necesita resultados”, concluyó.