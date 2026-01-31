$!Repunte económico en Altata depende de seguridad y continuidad de eventos, advierten comerciantes

El repunte en las ventas registrado durante enero en Altata, Navolato, ha dado un respiro a comerciantes y restauranteros, sin embargo, el avance económico continúa marcado por la incertidumbre que genera la crisis de violencia.
Por ello, el sector considera indispensable mantener la seguridad y la agenda de eventos turísticos.
Paloma Olivares, comerciante del puerto, explicó que los eventos han sido el principal detonante para atraer turismo y reactivar el consumo.
Señaló que este impulso ha sido posible gracias a la coordinación con autoridades y a la presencia de seguridad.
“Estos eventos han sido una detonación aquí en Altata porque sí ha venido mucho muchos turistas, ha venido mucha familia, a disfrutar lo que es la gastronomía y lo que es la bahía”, señaló.
“Gracias a la coordinación que tenemos con el gobierno, coordinación con todos los restauranteros, coordinación con la mesa de seguridad, todo eso estamos trabajando nosotros en equipo con ellos... queríamos llegar a esto porque hemos tenido meses muy malos, hemos sufrido mucho anteriormente”.
La comerciante detalló que durante meses anteriores las ventas cayeron hasta un 5 y 10 por ciento, situación que puso en riesgo la continuidad de varios negocios.
“Hemos tenido meses muy malos y si no hubiera existido estos eventos, ya mucha gente se hubiera rendido ya hubieran cerrado más negocios”.
En enero, con eventos como el Mega Ceviche, se alcanzó el 100 por ciento en ventas, indicó, una cifra que contrasta con el escenario de crisis vivido previamente.
Mencionó que el 2025 cerró con alrededor de 20 eventos turísticos en Altata, el mayor número registrado en su historia, mientras que en lo que va de enero de 2026 ya se han realizado tres actividades, lo que permitió iniciar el año con mejores expectativas económicas.
No obstante, advirtió que las ventas entre semana siguen siendo bajas, con niveles de apenas 40 a 50 por ciento.
“Entre la semana es un 40, 50 por ciento, pero eso ha existido toda la vida. Entre semana es más poca la gente que viene y los fines de semana es cuando se vienen a convivir más acá a Altata en familia y a reunirse para estos lados”, apuntó.
Por su parte, Alejandro, comerciante conocido como “El Brother”, señaló que la violencia registrada en meses anteriores generó miedo entre la población y frenó la llegada de turistas, afectando directamente a los negocios del puerto.
Explicó que, aunque actualmente se percibe mayor tranquilidad y movimiento turístico, el temor persiste, por lo que solicitó al gobierno no retirar la presencia de las fuerzas de seguridad en carreteras y en Altata, además de continuar impulsando eventos que mantengan activa la economía local.
“Invito a la gente que se anime a venir, tenemos las ancias de esperarlos aquí con los brazos abiertos para atenderlos, pero a veces como le digo, el turismo tiene miedo al salir”, agregó.
“A quién no nos da miedo, a todos... esperemos que el gobierno nos siga apoyando, así que nos siga apoyando por ese lado de su seguridad por todas las carreteras”.