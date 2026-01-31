$!Repunte económico en Altata depende de seguridad y continuidad de eventos, advierten comerciantes

El repunte en las ventas registrado durante enero en Altata, Navolato, ha dado un respiro a comerciantes y restauranteros, sin embargo, el avance económico continúa marcado por la incertidumbre que genera la crisis de violencia.

Por ello, el sector considera indispensable mantener la seguridad y la agenda de eventos turísticos.

Paloma Olivares, comerciante del puerto, explicó que los eventos han sido el principal detonante para atraer turismo y reactivar el consumo.

Señaló que este impulso ha sido posible gracias a la coordinación con autoridades y a la presencia de seguridad.

“Estos eventos han sido una detonación aquí en Altata porque sí ha venido mucho muchos turistas, ha venido mucha familia, a disfrutar lo que es la gastronomía y lo que es la bahía”, señaló.

“Gracias a la coordinación que tenemos con el gobierno, coordinación con todos los restauranteros, coordinación con la mesa de seguridad, todo eso estamos trabajando nosotros en equipo con ellos... queríamos llegar a esto porque hemos tenido meses muy malos, hemos sufrido mucho anteriormente”.