$!Resalta Obispo de Culiacán el sentido del Domingo de Resurrección durante misa en Catedral

En el marco del Domingo de Resurrección, la Iglesia Católica celebró una de sus fechas más significativas con una misa solemne en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde el Obispo Jesús José Herrera Quiñónez dirigió un mensaje centrado en la renovación espiritual y el significado profundo de la Pascua. Durante la celebración, destacó el sentido de esta fecha litúrgica al expresar una homilía sobre la resurrección de Jesucristo, de acuerdo a la Iglesia Católica. “Que ha resucitado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor, nuestro Cristo, unidos como cristianos, recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor”, dijo.





Además, subrayó que la Pascua representa el triunfo definitivo de la vida sobre el pecado y la muerte, fundamento central de la fe católica. En uno de los momentos más representativos de la misa, correspondiente a la bendición del agua, el Obispo invitó a los fieles a renovar su compromiso bautismal. “Invoquemos a Dios, Padre todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Vamos a iniciar nuestra celebración recordando cómo Dios, por medio del bautismo, nos injertó sacramentalmente en la muerte y resurrección de su Hijo, y con ello nos otorgó el perdón de los pecados y la vida divina”.





Asimismo, Herrera Quiñónez elevó una plegaria que profundiza en el simbolismo del agua y la acción del Espíritu Santo. “Dios y Padre nuestro, creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu Santo diste forma al hombre y al universo; bendice esta agua. Cristo Jesús, que de tu costado abierto en la cruz hiciste brotar los sacramentos de la salvación; bendice y purifica. Dios Espíritu Santo, que en el seno de la Iglesia nos hace renacer como criaturas nuevas; bendice esta agua”, enfatizando la dimensión del rito. El mensaje concluyó con una invocación comunitaria que refuerza el sentido de la Pascua como renovación de la fe. “Dios y Padre nuestro, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu Iglesia, bendice a este pueblo y, por medio de esta agua, reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del bautismo, nuestra primera Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén”, dijo.



