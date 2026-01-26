$!Resaltan que Sinaloa se ubica entre los primeros cinco estados sin pendientes por aclarar ante la ASF

“Como resultado de lo anterior, Sinaloa se posiciona dentro de los primeros cinco estados sin monto pendiente por aclarar”, señaló Angulo Cázares.

En las primeras dos etapas de este proceso, que involucraron universos de 8 mil 209 millones y 23 mil 930 millones de pesos, a lo que la ASF no reportó observaciones en el monto.

Durante su intervención frente a diputados y órganos de control, la funcionaria subrayó que, en el ejercicio de la cuenta pública 2024, la dependencia fungió como enlace en 19 auditorías programadas por la federación.

En el marco del análisis del cuarto informe de gobierno, la funcionaria compareció ante la 65 Legislatura del Congreso del Estado este lunes.

Sinaloa se posicionó actualmente dentro de los primeros cinco estados del país sin montos pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, señaló Sandra Guadalupe Angulo Cázares, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

De acuerdo con las fuentes, el Poder Ejecutivo alcanzó un índice de cumplimiento sobresaliente del 98.24 por ciento en sus obligaciones de transparencia, según la última verificación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

De los 59 sujetos obligados evaluados, 34 obtuvieron un nivel del 100 por ciento, mientras que los restantes se mantienen en un rango de entre el 95 y 99 por ciento.

En cuanto a la gestión financiera del sector salud, Sinaloa logró escalar posiciones hasta alcanzar el segundo lugar a nivel nacional en el índice de transparencia de gasto en salud, con una calificación de 84 puntos, superando por casi 40 unidades la media nacional.

“Este resultado ratifica el compromiso del gobierno de priorizar la rendición de cuentas y la transparencia con sentido social en la administración de los recursos públicos destinados a la salud”, compartió.

La Secretaría informó sobre la operatividad del laboratorio estatal de verificación de obra pública, el cual realizó 297 visitas de inspección en tiempo real durante 2025 para garantizar la calidad de los materiales mediante 328 pruebas de laboratorio.

En el rubro de disciplina financiera y administrativa, se dio a conocer que la estricta aplicación de la ley derivó en la apertura de 194 expedientes de investigación y la imposición de sanciones administrativas a 38 servidores públicos, que oscilaron desde amonestaciones privadas hasta suspensiones del cargo por 10 días.

También la aplicación de la ley se aplicó en el acompañamiento en mil 175 actos de obra pública y adquisiciones, vigilando la aplicación de más de 5 mil millones de pesos.

Finalmente, se reiteró que Sinaloa fungió como coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación durante 2025, impulsando la capacitación de más de 600 servidores públicos en el manejo de plataformas de fiscalización de recursos federales.

La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, al fijar posicionamiento por el grupo parlamentario del PRI, advirtió que con la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ahora la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas será juez y parte, pues no podrá ser autónoma.

Señaló que en una revisión se encontró que gran número de obras fueron adjudicadas de manera directa, sin someterlas a licitación, e incluso precisó que 7 de cada 10 contrataciones de obra se hacen mediante adjudicación directa.