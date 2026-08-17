Rescata Protección Civil a hombre atrapado por corriente de agua en Culiacán

Elementos de Protección Civil realizaron labores de rescate de un hombre que quedó atrapado en su vehículo en una corriente de agua, a un costado del IMSS, en el sector Cañadas de Culiacán, durante las lluvias registradas este lunes.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el hombre fue localizado en medio de la corriente, por lo que se desplegó un operativo para ponerlo a salvo.
Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante las condiciones de lluvia y evitar cruzar calles, arroyos o zonas donde se presenten corrientes de agua.
Protección Civil recordó que, en caso de una emergencia, la ciudadanía debe comunicarse al 9-1-1.