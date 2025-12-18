$!Rescatan a halcón atrapado en red en iglesia del Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de Protección Civil de Culiacán, en coordinación con el Grupo Especializado en la Protección Animal, realizaron el rescate de un halcón que se encontraba atrapado en una red instalada en la parte alta de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, conocida como El Santuario, ubicada en el Centro de la ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por el titular de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, las labores se llevaron a cabo tras recibirse una denuncia ciudadana a través del número de emergencias 911, en la que se reportó que un ave rapaz permanecía enredada en una estructura colocada en el inmueble religioso.

Tras el reporte, personal de Protección Civil y del GEPA se trasladó al sitio para verificar la situación. Al confirmar la presencia del halcón atrapado, se procedió a realizar las maniobras necesarias para su liberación, tomando en cuenta los protocolos de seguridad tanto para el personal como para el ejemplar silvestre.

Una vez liberada, el ave fue asegurada y trasladada a un lugar seguro para su valoración.