$!Rescatan a siete perros y encuentran restos de canes en bolsas negras en Culiacán

El hallazgo de entre seis y siete bolsas negras con restos desmembrados de perros se registró durante el rescate de siete canes que se encontraban en condiciones de abandono en un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, a un costado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán.

De acuerdo con Fundación Laika, ciudadanos que transitan por la zona reportaron que en el inmueble había varios perros en estado de abandono, expuestos a las altas temperaturas y sin alimento ni agua, por lo que integrantes de la organización acudieron al sitio para verificar la situación.

Rebeca Uriarte de Fundación Laika, denunció a través de las redes sociales de la organización las condiciones en las que fueron encontrados los animales.