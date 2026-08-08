$!Rescatan a siete perros y encuentran restos de canes en bolsas negras en Culiacán

El hallazgo de entre seis y siete bolsas negras con restos desmembrados de perros se registró durante el rescate de siete canes que se encontraban en condiciones de abandono en un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, a un costado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán.
De acuerdo con Fundación Laika, ciudadanos que transitan por la zona reportaron que en el inmueble había varios perros en estado de abandono, expuestos a las altas temperaturas y sin alimento ni agua, por lo que integrantes de la organización acudieron al sitio para verificar la situación.
Rebeca Uriarte de Fundación Laika, denunció a través de las redes sociales de la organización las condiciones en las que fueron encontrados los animales.
Siete perros fueron localizados con vida y pudieron ser rescatados; sin embargo, al ingresar al lugar también encontraron condiciones insalubres y las bolsas que contenían restos de animales.
“Eran alrededor de seis o siete bolsas negras, esas pues obviamente las dejamos ahí para que acuda la autoridad”, expresó.
Los siete perros rescatados fueron trasladados a las instalaciones de Fundación Laika, donde recibirán atención y valoración.
Ante el hallazgo de los restos, la organización hizo un llamado al Ayuntamiento de Culiacán, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen el caso y que la autoridad correspondiente realice las diligencias.
Fundación Laika pidió que se dé seguimiento al caso, debido a que hasta el momento se desconoce cómo llegaron los restos de los perros al lugar y cuáles fueron las circunstancias en las que murieron.
La organización señaló que es necesario investigar los hechos y, en su caso, identificar a los responsables.