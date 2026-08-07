$!Rescatan cuerpos de auxilio a cuatro personas arrastradas por un arroyo durante lluvias en Culiacán

Elementos de la Coordinación Operativa de Protección Civil rescataron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, luego de que fueran arrastradas por la corriente de un arroyo en el poblado de Carrizalejo, durante las lluvias registradas este jueves en Culiacán.
La información fue dada a conocer por el Ayuntamiento de Culiacán, que informó que el rescate formó parte de las acciones realizadas por los cuerpos de auxilio durante la jornada de precipitaciones.
“Entre las acciones más relevantes destacó el rescate con vida de cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, que fueron arrastradas por la corriente de un arroyo en el poblado de Carrizalejo”, informó el Gobierno municipal.
De acuerdo con el reporte preliminar, además del rescate de las cuatro personas, personal de Protección Civil realizó 21 recorridos preventivos en distintos sectores del municipio para atender emergencias derivadas de la lluvia.
Entre las incidencias atendidas se encuentran la caída de un árbol, una mufa desprendida, cableado eléctrico derribado, una alcantarilla sin tapa y un bache oculto por el agua, además del rescate de un cachorro que quedó atrapado en un arroyo.
Las autoridades, aseguró, mantuvieron monitoreo en los arroyos de Carrizalejo, Ejército de Occidente, Ganaderos, López Mateos, Hilario Medina y Oslo, así como en el cruce de los bulevares El Dorado y Esteban Flores, donde el incremento en el nivel del agua obligó a restringir temporalmente la circulación vehicular.
Asimismo, el Ayuntamiento reportó lluvias de fuerte intensidad en Barrancos, La Primavera, Estancias y Emiliano Zapata; precipitaciones moderadas en la colonia 5 de Mayo y la carretera La Costera, así como encharcamientos en el bulevar Ganaderos.
Protección Civil exhortó a la población a no intentar cruzar arroyos o calles inundadas, conducir con precaución y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.