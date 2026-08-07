$!Rescatan cuerpos de auxilio a cuatro personas arrastradas por un arroyo durante lluvias en Culiacán

Elementos de la Coordinación Operativa de Protección Civil rescataron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, luego de que fueran arrastradas por la corriente de un arroyo en el poblado de Carrizalejo, durante las lluvias registradas este jueves en Culiacán.

La información fue dada a conocer por el Ayuntamiento de Culiacán, que informó que el rescate formó parte de las acciones realizadas por los cuerpos de auxilio durante la jornada de precipitaciones.

“Entre las acciones más relevantes destacó el rescate con vida de cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, que fueron arrastradas por la corriente de un arroyo en el poblado de Carrizalejo”, informó el Gobierno municipal.