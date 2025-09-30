$!Rescatar la ciudadanía en el sistema de transparencia como reto contra la corrupción, definen en panel

Uno de los nuevos retos en el combate a la corrupción es rescatar a la participación ciudadana y preservarla dentro del sistema público de transparencia, definieron especialistas en el panel “Participación Ciudadana: nuevos retos frente a la corrupción”. Durante el encuentro, organizado por el Comité de Participación Ciudadana con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se expusieron las implicaciones de las reformas constitucionales que derivaron en la desaparición de órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Emanuel Espinoza, miembro del CPC, señaló como punto de partida del combate a la corrupción que esta no es solo el ejercicio irregular de dinero, sino que conlleva la toma de decisiones o gestiones gubernamentales.





“Se tiene la mala idea de que la corrupción nomás está en el manejo de los recursos monetarios, no es así, la corrupción también se da en las decisiones que toma Gobierno. Las decisiones que el Gobierno toma en el suelo no afecta a todos”, planteó. “Meternos en el tema de decisión del Gobierno es algo que no hace cualquiera y eso es en lo que nos estamos metiendo”, comentó Espinoza. De ahí, enfatizó en la relevancia de que la sociedad civil una esfuerzos ante la desaparición de instituciones públicas autónomas, para procurar que sigan existiendo espacios en los que la ciudadanía tenga posibilidad de monitorear y vigilar un ejercicio correcto de recursos y funciones públicas. Advirtió que, de no lograrse, se concretaría una concentración de poder que a la larga resulta dañina. “Lo que nosotros queremos es ver cómo rescatamos la ciudadanía dentro del sistema de transparencia. Ahora lo que quieren y si se sigue el modelo nacional, todo va a estar dentro de la administración pública del Ejecutivo, eso es centralizar el poder”. La investigadora y coordinadora de Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, resaltó que uno de los pilares de una sociedad equilibrada debe ser una en la que persista la democracia, como otra vía para avalar o castigar el desempeño de servidores públicos.





