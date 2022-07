Rescatar y encontrarle un hogar, una misión que ha dado mejor vida a perros en Culiacán

Cuando salía a caminar con mi abuela, ella siempre me decía: “cada perrito que veas en la calle tú júntalo y llévatelo a la casa”, expresa Amy Gil, al relatar cómo inició su amor por estos animales que la han acompañado durante sus 24 años de vida.

“Mi abuela siempre me dijo, cada perrito que veas en la calle tú júntalo y llévatelo a la casa, entonces yo siempre me quedé con eso, entonces cuando ella falleció, yo dije, yo voy a seguir con lo que me enseñó”.

“Mi abuela, mi nana, siempre fue una persona muy hogareña, siempre tuvo desde que yo tengo uso de razón muchísimos gatos y perros, una de las cosas que siempre me acuerdo de ella, es de que ella se levantaba todos los días y nos íbamos a caminar, cuando íbamos a los dichosos tianguis, caminábamos trayectos grandes, yo soy la nieta más grande, yo siempre estuve con ella”, comenta.

“Y cuando me encontraba un perrito, me decía agárralo y yo lo cargaba a como podía, y me decía vamos a llevárnoslo a la casa, y antes no era tanto de llevarlo al veterinario, de las consultas, ella lo que sabía era lo que su mamá le había enseñado, ella lo ponía en práctica”.