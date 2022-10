$!Rescatarán el antiguo salón ‘La Estrella’ en Culiacán; que ya hay proyecto que contempla este espacio

CULIACÁN._ Después de que desde una página de Facebook llamada Las de Venus se hiciera un publicación llamando al rescate del salón conocido como “La Estrella”, en Culiacán, Quity Villa Velázquez Acosta informó que ya tuvo un acercamiento con el dueño, quien le aseguró que ese espacio se conservará.

“Aquí de lo que se trata es que no la tiraran, porque nadie somos dueños de ese espacio, nada más que el propietario era el único con el que se podía dialogar y llegar a una conclusión, no a un acuerdo, porque pues uno no es nadie para dirigir, pero curiosamente buscando información después de toda la gente que me contacto, puede conversar con el dueño”, comentó.

“El dueño que es el señor Lauro Meléndrez... me envió la información del proyecto que tienen ahí, estuvimos dialogando referente a lo que ellos querían hacer en ese espacio, ignoraba por completo que era el propietario”.

Fue el doctor Lauro Meléndrez quien le compartió esta información y que no hay razón para preocuparse, ya que existe un proyecto para este espacio en el que se incluye el rescate de “La Estrella”, estructura que se creó en el año de 1965.

Villa Velázquez Acosta explicó que el ex presidente de Codesin le aseguró que esa estructura se contemplaría en un proyecto comercial, y que el acercamiento se tuvo en base a la preocupación de la población por este espacio que se provocó a partir de una publicación en redes sociales.